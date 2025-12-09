An ninh nghiêm ngặt trước lễ khai mạc SEA Games 33

10 tiếng trước lễ khai mạc SEA Games 33, lực lược cảnh sát và an ninh đã được nước chủ nhà Thái Lan tăng cường ở bên trong lẫn ngoài tổ hợp thể thao Hua Mak (thủ đô Bangkok).

Lực lược an ninh thắt chặt trước lễ khai mạc SEA Games 33. ẢNH: HỮU THÀNH

Theo kế hoạch, lúc 19 giờ tối nay (9-12), lễ khai mạc sẽ chính thức bắt đầu tại sân vận động Rajamangala, trái tim của khu tổ hợp Hua Mak. Với hàng vạn người hâm mộ, 11 đoàn thể thao trong khu vực cùng nhiều quan chức và khách mời quốc tế, Thái Lan đã huy động tối đa lực lượng nhằm phòng ngừa mọi rủi ro, đảm bảo buổi lễ diễn ra thật trọn vẹn và an toàn.

Trên các tuyến đường dẫn vào khu liên hợp, đặc biệt quanh sân Rajamangala, các chốt kiểm tra được bố trí dày đặc. Xe cảnh sát liên tục di chuyển quanh khu vực để theo dõi tình hình. Giao thông được phân luồng rõ ràng, tạo một “vòng bảo vệ” vững chắc cho sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Xe đặc chủng của đội rà phá bom mìn, lực lượng quen thuộc tại các sự kiện lớn, cũng đã có mặt bên trong khu vực Hua Mak, góp phần tăng cường an toàn cho lễ khai mạc.

Lực lượng an ninh yêu cầu một phóng viên Malaysia đi vòng lại sân Rajamangala để kiểm tra an ninh. ẢNH: HỮU THÀNH

Như ngay trước cổng chính của sân Rajamangala trên phố Soi Ramkhamhaeng 24, nơi thường ngày người dân và phóng viên có thể ra vào thoải mái, nay đã có hàng rào an ninh cùng các sĩ quan túc trực. Ai muốn gửi đồ vào bên trong phải chờ người ở trong tổ hợp thể thao ra nhận.

Hay khu vực trung tâm báo chí tại khu W7 sân Rajamangala cũng được kiểm soát chặt chẽ hơn. Phóng viên cần đi vòng qua khu vực kiểm tra an ninh bằng máy soi trước khi được vào tác nghiệp.

Bên trong sân Rajamangala trước lễ khai mạc SEA Games 33. CLIP: HỮU THÀNH

Một thành viên Ban tổ chức SEA Games 33 chia sẻ rằng công tác an ninh luôn là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là việc bảo vệ các đoàn thể thao tham dự kỳ đại hội năm nay.

Một số hình ảnh trước lễ khai mạc SEA Games 33:

Phía trước sân Rajamangala đã dựng hàng rào an ninh

Một sĩ quan cấm người chạy grab vào bên trong khu liên hợp thể thao Hua Mak

Một chiếc xe buýt di chuyển dưới sự hỗ trợ của lực lượng an ninh

Lực lượng an ninh xuất hiện dày đặc

Một phóng viên Việt Nam được kiểm tra máy ảnh, laptop

Khu vực máy "soi" của an ninh

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)