An ninh nghiêm ngặt trước lễ khai mạc SEA Games 33

Theo kế hoạch, lúc 19 giờ tối nay (9-12), lễ khai mạc sẽ chính thức bắt đầu tại sân vận động Rajamangala, trái tim của khu tổ hợp Hua Mak. Với hàng vạn người hâm mộ, 11 đoàn thể thao trong khu vực cùng nhiều quan chức và khách mời quốc tế, Thái Lan đã huy động tối đa lực lượng nhằm phòng ngừa mọi rủi ro, đảm bảo buổi lễ diễn ra thật trọn vẹn và an toàn.
Trên các tuyến đường dẫn vào khu liên hợp, đặc biệt quanh sân Rajamangala, các chốt kiểm tra được bố trí dày đặc. Xe cảnh sát liên tục di chuyển quanh khu vực để theo dõi tình hình. Giao thông được phân luồng rõ ràng, tạo một “vòng bảo vệ” vững chắc cho sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Xe đặc chủng của đội rà phá bom mìn, lực lượng quen thuộc tại các sự kiện lớn, cũng đã có mặt bên trong khu vực Hua Mak, góp phần tăng cường an toàn cho lễ khai mạc.
Như ngay trước cổng chính của sân Rajamangala trên phố Soi Ramkhamhaeng 24, nơi thường ngày người dân và phóng viên có thể ra vào thoải mái, nay đã có hàng rào an ninh cùng các sĩ quan túc trực. Ai muốn gửi đồ vào bên trong phải chờ người ở trong tổ hợp thể thao ra nhận.
Hay khu vực trung tâm báo chí tại khu W7 sân Rajamangala cũng được kiểm soát chặt chẽ hơn. Phóng viên cần đi vòng qua khu vực kiểm tra an ninh bằng máy soi trước khi được vào tác nghiệp.
Một thành viên Ban tổ chức SEA Games 33 chia sẻ rằng công tác an ninh luôn là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là việc bảo vệ các đoàn thể thao tham dự kỳ đại hội năm nay.
Một số hình ảnh trước lễ khai mạc SEA Games 33: