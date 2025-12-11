SEA Games 33

Võ sĩ Dương Thị Thanh Bình giành tấm HCB đầu tiên cho đội tuyển MMA Việt Nam

SGGPO

Nữ võ sĩ Dương Thị Thanh Bình đã tham dự chung kết đã thua đáng tiếc tại trận chung kết đầu tiên của đội tuyển MMA Việt Nam tại SEA Games 33-2025.

Thanh Bình (xanh) đã thua đáng tiếc tại trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Thanh Bình (xanh) đã thua đáng tiếc tại trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dương Thị Thanh Bình là võ sĩ tham dự trận chung kết đầu tiên của đội tuyển võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam tại SEA Games 33-2025 trong chiều ngày 11-12. Đối thủ của cô là Wulan Dwi Ani Retno (Indonesia). Vào trận với tâm thế giành kết quả tốt nhất, Dương Thanh Bình đã tập trung đưa đối thủ vào thế phòng thủ. Tuy nhiên, võ sĩ của Indonesia vẫn là người có những đòn đánh quyết định để ghi điểm tốt nhất.

Trận chung kết khép lại với chiến thắng cho võ sĩ của Indonesia. Như vậy, trong lần đầu tham dự môn MMA tại SEA Games, Dương Thị Thanh Bình có ngôi á quân hạng cân 54kg nữ truyền thống. Trước đó, chúng ta đã có 2 HCĐ của võ sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa và Phạm Văn Nam.

Trong ngày 11-12, đội tuyển MMA Việt Nam còn 2 trận chung kết khác với sự góp mặt của Quàng Văn Minh và Trần Ngọc Lượng.

Đội tuyển MMA Việt Nam sẽ kết thúc chương trình thi đấu trong ngày 11-12. Tại SEA Games 33-2025, môn đấu này có 6 bộ huy chương và đội tuyển MMA Việt Nam góp mặt ở 3 trận chung kết.

IMG_1234.JPG
IMG_1236.JPG
IMG_1237.JPG
IMG_1235.JPG
Tin liên quan
MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Từ khóa

SEA Games 33-2025 MMA võ thuật tổng hợp Đoàn thể thao Việt Nam Dương Thị Thanh Bình

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn