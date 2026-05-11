Khai phá tiềm năng thể thao biển

Thi đấu cự ly 500m tại Giải đua thuyền truyền thống các tay chèo xuất sắc quốc gia 2026 tại hồ Đá Bàng (xã Nghĩa Thành, TPHCM). Ảnh: TRÚC GIANG

Trong hành trình mở rộng không gian phát triển và định hình bản sắc đô thị, thể thao biển đang nổi lên như một hướng đi giàu triển vọng của TPHCM. Từ lợi thế tự nhiên đến chiến lược tổ chức sự kiện, TPHCM đang từng bước đánh thức tiềm năng đầy hứa hẹn này.

Những năm gần đây, TPHCM dần khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao biển với chuỗi hoạt động phong phú, quy mô ngày càng mở rộng. Các giải đấu từ cấp quốc gia đến quốc tế trong nhiều môn như: đua thuyền, bóng chuyền, bóng ném, cầu mây, vật... không chỉ góp phần nâng cao thành tích thể thao, mà còn lan tỏa tinh thần vận động trong cộng đồng.

Trong tuần qua, Giải đua thuyền truyền thống các tay chèo xuất sắc quốc gia 2026 đã diễn ra tại hồ Đá Bàng (xã Nghĩa Thành, TPHCM), quy tụ hơn 400 huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) đến từ 10 đơn vị trên cả nước. Không khí sôi nổi, chuyên nghiệp của giải đấu đã cho thấy bước tiến rõ rệt trong công tác tổ chức cũng như chất lượng chuyên môn. Đây không chỉ là một sân chơi thể thao mà còn đóng vai trò như cuộc “tổng duyệt” quan trọng, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10 - 2026 diễn ra vào cuối năm.

Tiếp nối thành công đó, nơi đây tiếp tục đăng cai môn đua thuyền truyền thống trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao TPHCM năm 2026 (từ ngày 8 đến 10-5) với hơn 350 VĐV tham gia. Chuỗi sự kiện liên tiếp này khẳng định hiệu quả trong khai thác hạ tầng thể thao mới.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, cho biết, việc tổ chức các giải tại hồ Đá Bàng đã tạo ra giá trị mới, và đây cũng là “cuộc tổng duyệt” quan trọng, mở ra tiền lệ tốt trong tận dụng tài nguyên thiên nhiên cho phát triển thể thao bền vững. “Người dân được chứng kiến sự chuyển mình của các công trình công cộng (hồ chứa nước) thành trung tâm thể thao chuyên nghiệp, đồng thời hình thành không gian văn hóa - thể thao gắn với phát triển kinh tế địa phương", ông Trần Thế Thuận chia sẻ.

Trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao TPHCM năm 2026, môn thi đấu bóng chuyền bãi biển tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hồ Tràm (hơn 70 VĐV đến từ 10 đơn vị) và cầu mây bãi biển tại phường Vũng Tàu (169 VĐV từ 10 phường, xã) mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động, thu hút đông đảo VĐV và khán giả. Khu vực bãi biển được thiết kế hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức giải, tạo nên một “sân khấu thể thao” vừa chuyên nghiệp vừa gần gũi với thiên nhiên.

Hướng đến tương lai, TPHCM đang tiếp tục mở rộng tầm nhìn với những kế hoạch mang tính chiến lược, tiêu biểu như dự kiến tổ chức Liên hoan võ thuật Biển - Trẻ quốc tế năm 2026 vào mùa hè tại khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây). Đây là bước đi nhằm kết hợp thể thao với du lịch, tạo ra sản phẩm trải nghiệm mới lạ và hấp dẫn. Bên cạnh thi đấu, sự kiện còn dự kiến tích hợp nhiều hoạt động trải nghiệm, góp phần hình thành chuỗi sự kiện thể thao - du lịch thường niên.

Từ một đô thị lớn mở rộng ra không gian biển, TPHCM đang từng bước chuyển đổi tư duy khai thác tài nguyên thiên nhiên theo hướng bền vững và sáng tạo. Đường bờ biển dài, hệ thống hồ nước phong phú cùng điều kiện khí hậu thuận lợi chính là nền tảng để thành phố phát triển thể thao biển cả ở quy mô phong trào lẫn chuyên nghiệp.

"Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ và đúng quy định, TPHCM không chỉ khẳng định vị thế trung tâm thể thao lớn nhất cả nước mà còn tạo ra những tiền lệ tốt về việc tận dụng tài nguyên thiên nhiên cho các hoạt động cộng đồng bền vững", Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận khẳng định. Với những bước đi chiến lược, TPHCM đang tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng thương hiệu “đô thị thể thao biển” năng động, hiện đại và bền vững.

NGUYỄN ANH