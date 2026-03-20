Xạ thủ Trịnh Thu Vinh trở lại thi đấu giải vô địch súng hơi quốc gia 2026

Bây giờ, các xạ thủ hàng đầu cả nước mới trở lại thi đấu giải đầu tiên trong chương trình quốc gia 2026 của môn bắn súng.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh tập trung thi đấu giành kết quả tại Đắk Lắk. Ảnh: MINH CHIẾN

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Phạm Quang Huy… cùng nhiều tuyển thủ quốc gia đã có mặt tại Đắk Lắk bước vào tranh tài giải vô địch súng hơi quốc gia 2026. Giải đấu khởi tranh từ ngày 20-3 và kéo dài tới hết ngày 26-3.

Đây là giải đầu tiên thuộc hệ thống quốc gia mà VĐV bắn súng cả nước tham dự sau SEA Games 33-2025. Giới chuyên môn tiếp tục tập trung sự chú ý vào các nội dung có nhiều xạ thủ hàng đầu Việt Nam dự tranh như 10m súng ngắn hơi nam, 10m súng ngắn hơi nữ, 10m súng trường hơi nam, 10m súng trường hơi nữ, 10m súng trường hơi di động…

Ngoài nội dung dành cho hệ vô địch, giải đưa vào tranh tài các nội dung đối với vô địch trẻ và U18. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh sẽ tham dự đầy đủ các nội dung tại giải gồm 10m súng ngắn hơi nữ, 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội. Ngoài cô, các xạ thủ Nguyễn Thùy Trang, Phạm Quang Huy cũng được kỳ vọng đạt kết quả tốt nhất trong giải. Tại giải năm nay, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền (TPHCM, 10m súng trường hơi nữ) có góp mặt.

Các VĐV đã có mặt tranh tài giải vô địch súng hơi quốc gia 2026. Ảnh: MINH MINH

Tháng 2 vừa qua, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã tham dự giải vô địch súng trường, súng ngắn châu Á 2026. Thu Vinh, Thùy Trang và Quang Huy đã tham dự giải đấu trên và giành được huy chương trong nội dung của mình.

Sau giải tại Đắk Lắk, các xạ thủ sẽ có mặt tại Đà Nẵng trong tháng 5 để tranh tài giải vô địch bắn súng đội mạnh quốc gia 2026.

MINH CHIẾN