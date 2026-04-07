Các kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên bắt đầu tập huấn tại Trung Quốc

Các kình ngư hàng đầu gồm Nguyễn Huy Hoàng và Võ Thị Mỹ Tiên đã có mặt tại Trung Quốc, bắt đầu chương trình tập huấn chuyên môn.

Nguyễn Huy Hoàng được tập huấn tại Trung Quốc chuẩn bị chuyên môn cho Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam đã cử 4 tuyển thủ gồm Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Khả Nhi tới Trung Quốc tập huấn từ ngày 6-4. Chương trình tập luyện sẽ kéo dài tới ngày 21-4.

Ngay khi có mặt tại Trung Quốc, các tuyển thủ được làm quen với địa điểm tập luyện và bước vào tập chuyên môn từ ngày 7-4.

Chương trình tập huấn dành cho 4 tuyển thủ trên để đội tuyển bơi Việt Nam chuẩn bị chuyên môn hướng tới tranh tài Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Năm nay, Đại hội sẽ tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 22-4 tới 30-4. Đội tuyển bơi Việt Nam sẽ tham gia tranh tài các nội dung dành cho bơi mặt nước mở ở Đại hội. Tại SEA Games 33-2025, 4 tuyển thủ trên đã giành được HCV nội dung tiếp sức 4x1.500m bơi mặt nước mở. Ngoài ra, Mai Trần Tuấn Anh có HCB cá nhân bơi 10km còn Võ Thị Mỹ Tiên giành HCĐ cá nhân bơi 10km ở SEA Games 33-2025.

Ngoài sự chuẩn bị cho Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng và Võ Thị Mỹ Tiên tập huấn tại Trung Quốc để tích lũy thêm chuyên môn chuẩn bị cho nhiệm vụ ASIAD 20 sẽ tranh tài vào tháng 9 ở Nhật Bản. Trước khi sang Trung Quốc tập huấn, 4 tuyển thủ đã thi đấu giải vô địch quốc gia (hồ ngắn 25m) 2026 tại thành phố Huế.

MINH CHIẾN