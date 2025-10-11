Ban huấn luyện đội tuyển vật Việt Nam chọn xong lực lượng chuẩn bị SEA Games 33

Giải vật vô địch quốc gia 2025 đã khép lại ngày 10-10 trên sàn đấu ở Bắc Ninh đồng thời nhà quản lý xác định lực lượng chủ chốt sẽ tham dự SEA Games 33-2025 từ chuyên môn của VĐV tại đây.

Các tuyển thủ có chuyên môn tốt nhất của vật Việt Nam đều thi đấu giải quốc gia năm nay. Ảnh: MỸ HẠNH

“Chúng tôi xem xét kỹ chuyên môn các đô vật đã tranh tài tại giải vô địch quốc gia 2025. Đây cũng là một cuộc sát hạch chuyên môn quan trọng để từng tổ nội dung chuyên môn đánh giá chính xác lực lượng tham dự SEA Games 33-2025. Về cơ bản, các tuyển thủ thuộc nhóm trọng điểm đã giữ vững phong độ tại giải quốc gia”, phụ trách bộ môn vật (Cục TDTT Việt Nam) – ông Tạ Đình Đức bày tỏ.

Trên sàn đấu của giải vật vô địch quốc gia 2025, những gương mặt nòng cốt tiếp tục giành HCV như Phạm Như Duy, Đặng Trọng Hải, Phí Hữu Lộc, Nguyễn Hữu Hào, Cấn Tất Dự, Trần Văn Trường Vũ, Nguyễn Công Thanh, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Bá Sơn, Nghiêm Đình Hiếu… Đối với nữ, các VĐV quen thuộc đảm bảo được kết quả chuyên môn như Lê Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Đặng Thị Hiền, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Trần Thị Ánh, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trần Ánh Tuyết, Lại Diệu Thương…

Ban tổ chức môn vật của SEA Games 33-2025 chỉ đưa vào tranh tài 12 nội dung (4 tự do nam, 4 tự do nữ, 4 cổ điển nam). Theo đó, nhóm hạng cân tự do nam gồm 57kg, 65kg, 74kg, 86kg; tự do nữ gồm 50kg, 53kg, 57kg, 62kg; cổ điển nam gồm 67kg, 77kg, 87kg và 97kg. Đại diện ban huấn luyện nội dung tự do nữ của đội tuyển vật Việt Nam chia sẻ: “Các VĐV thi đấu giải quốc gia 2025 và đạt thứ hạng cao đều được ban huấn luyện tính toán để chọn lựa là tuyển thủ chủ lực thi đấu SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, việc lựa chọn là kỹ lưỡng để gương mặt đảm bảo kết quả huy chương như mục tiêu đề ra”.

Quy định của môn vật SEA Games 33-2025 chỉ cho mỗi quốc gia được đăng ký 1 tuyển thủ ở 1 nội dung. Tuy nhiên, từng quốc gia có thể tham gia tối đa 12 hạng cân như quy định. Từ đó cho thấy, đội tuyển vật Việt Nam có thể cử tối đa 12 tuyển thủ tham dự SEA Games 33-2025. Dù vậy, giai đoạn hiện tại là thời điểm chuẩn bị chuyên môn giúp từng đô vật đạt điểm rơi phong độ vào đúng tháng 12.

Tuyển thủ Mỹ Trang, Mỹ Linh, Mỹ Hạnh vẫn là lực lượng nòng cốt của đội tuyển Việt Nam.

2 năm trước, Ban tổ chức môn vật của SEA Games 32-2023 tại Campuchia đưa vào thi đấu 30 nội dung. Các đô vật của Việt Nam giành được 13 HCV để đứng nhất toàn đoàn tại Đại hội này. Năm nay, SEA Games 33-2025 giới hạn số nội dung nên cuộc cạnh tranh sẽ rất quyết liệt. Theo dự báo của ban huấn luyện đội tuyển vật Việt Nam thì chúng ta sẽ phải thận trọng bởi sẽ có không ít đô cử nhập tịch có thể xuất hiện. Đây chính là trở ngại lớn nhất để tuyển thủ Việt Nam hướng tới giành kết quả cao nhất.

Đội tuyển vật Việt Nam đã tham dự 2 giải quan trọng năm nay là vô địch châu Á 2025 (tháng 3) và vô địch Đông Nam Á 2025 (tháng 5). Mỗi giải mang lại cuộc trải nghiệm chuyên môn có giá trị. Đặc biệt tại giải vô địch Đông Nam Á 2025 tổ chức ở Singapore đội tuyển vật Việt Nam giành được 24 HCV qua các nội dung thi đấu. “Giải vô địch Đông Nam Á 2025 đã cho thấy các quốc gia đang chuẩn bị lực lượng quan trọng đối với SEA Games 33-2025. Vì thế, từng tuyển thủ sẽ chuẩn bị tốt nhất chuyên môn để sẵn sàng thi đấu vào tháng 12 năm nay”, ông Tạ Đình Đức nói thêm.

Kết thúc giải vô địch quốc gia 2025, đơn vị Quân đội xếp nhất nội dung tự do nam (5 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ). Đơn vị Hà Nội và Hải Phòng xếp các vị trí hạng nhì và ba. Tại nội dung tự do nữ, đơn vị Huế xếp nhất (3 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ). Đơn vị Thanh Hóa, Quân đội đứng thứ 2 và 3. Tại nội dung cổ điển nam, Hà Nội đứng nhất (5 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ) còn Quân đội xếp hạng nhì, hạng ba là Bắc Ninh.

MINH CHIẾN