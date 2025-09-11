Cờ vua TPHCM đóng góp 3 kỳ thủ tham dự giải vô địch trẻ thế giới 2025

Giải cờ vua trẻ vô địch thế giới 2025 dành cho nhóm tuổi U8, U10, U12 được tổ chức tại Kazakhstan.

Kỳ thủ trẻ Lê Phan Hoàng Quân (áo vàng) từng tham dự nhiều giải quốc tế trước đây. Ảnh: FIDE

Đội cờ vua trẻ Việt Nam có 6 kỳ thủ tham dự giải vô địch trẻ thế giới 2025 đối với nhóm tuổi U8, U10, U12. Trong đó, cờ vua TPHCM đóng góp 3 gương mặt là kỳ thủ Lê Phan Hoàng Quân, Nguyễn Nhất Khương và Trần Dương Hoàng Ngân.

Theo đăng ký với ban tổ chức, các kỳ thủ Việt Nam tham dự từng bảng gồm Vũ Thành An (U8 nam), Lê Phan Hoàng Quân, Nguyễn Nhất Khương (U10 nam), Nguyễn Quang Anh, Trịnh Nguyên Lãm (U12 nam) và Trần Dương Hoàng Ngân (U12 nữ).

Giải sẽ diễn ra các ván đấu cờ tiêu chuẩn. Các kỳ thủ sẽ tranh tài 11 ván theo hệ Thụy Sỹ để tìm ra nhà vô địch tại từng bảng đấu. Ván cuối, ván 11, sẽ diễn ra vào ngày 30-9. Các kỳ thủ Việt Nam dự kiến lên đường sang Kazakhstan ngày 16-9.

Tại giải cờ vua vô địch trẻ quốc gia 2025, kỳ thủ Vũ Thành An đã giành HCV bảng tiêu chuẩn U8 nam, Lê Phan Hoàng Quân là nhà vô địch bảng U11 nam.

Giải cờ vua trẻ vô địch thế giới 2025 thu hút đông đảo kỳ thủ trên toàn thế giới tham gia. Bảng U8 nam có 145 kỳ thủ tham dự, bảng U10 nam có 150 kỳ thủ, bảng U12 nam có 150 kỳ thủ và bảng U12 nữ có 121 kỳ thủ.

MINH CHIẾN