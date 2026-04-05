Các kình ngư đội bơi TPHCM chiến thắng tuyệt đối tại giải vô địch quốc gia hồ 25m

Các nội dung bơi của giải đấu đã khép lại trong ngày tranh tài 5-4 tại thành phố Huế và đội bơi TPHCM đứng nhất chung cuộc.

VĐV bơi TPHCM đã thể hiện phong độ xuất sắc tại giải vô địch quốc gia hồ ngắn 25m. Ảnh: MINH CHIẾN

Tại ngày tranh tài cuối của giải, các VĐV đều nỗ lực để mang về những thành tích huy chương cho đơn vị chủ quản qua đó xác định thứ hạng cuối cùng.

Đội bơi TPHCM đã giành thêm 1 HCV trong ngày. Thành tích tiếp tục thuộc về đội hình bơi tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam với các gương mặt Trần Duy Khôi, Bùi Sỹ Nhất, Lương Jeremie Loic Nino và Trịnh Trường Vinh. Kết quả của đội TPHCM tại nội dung này là 3’39”48. Về hạng nhì là đội Đà Nẵng (3’44”30).

Ngày thi đấu cuối đã chứng kiến VĐV Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) đạt hiệu suất chuyên môn vượt trội. Cô đã lần lượt giành thêm HCV cự ly 200m ếch nữ (2’33”55), 200m tự do nữ (1’59”47) và 200m bướm nữ (2’09”77). Kết quả HCV nội dung 200m bướm nữ của Võ Thị Mỹ Tiên đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia. Kỷ lục cũ là 2’11”03 do Nguyễn Thị Ánh Viên lập từ năm 2021.

Trong khi đó, đội bơi Quân đội giành thêm được 2 HCV để đóng góp vào kết quả tổng chung cuộc. Thành tích HCV thuộc về Nguyễn Quang Thuấn (200m bướm nam, 1’56”60, phá kỷ lục quốc gia) và HCV tiếp sức 4x200m tự do nam nữ (7’40”93, phá kỷ lục quốc gia).

Khép lại giải đấu, đội TPHCM dẫn đầu với 17 HCV, 14 HCB và 14 HCĐ. Hạng nhì là đội Tây Ninh với 9 HCV, 2 HCB còn hạng ba là đội Quân đội (8 HCV, 13 HCB, 9 HCĐ). Xếp sau các đội trên lần lượt là Đà Nẵng, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Quảng Trị… Đội bơi Hà Nội đã xếp cuối tại giải do chỉ đạt 4 HCĐ. Giải năm nay đã có 17 kỷ lục quốc gia mới được thiết lập.

Từ ngày 6-4, các VĐV môn lặn sẽ bước vào tranh tài tại giải đấu.

MINH CHIẾN