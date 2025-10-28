Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Khoa Diệu Khánh bước vào tranh tài giải cây vợt xuất sắc quốc gia 2025

2 tay vợt nữ hàng đầu của bóng bàn TPHCM và bóng bàn Việt Nam đã bước vào tranh tài giải cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 được tổ chức tại Hải Phòng.

Các tay vợt bắt đầu tranh tài trong ngày khai mạc 27-10. Ảnh: NAM HẢI

Giải đấu quy tụ 42 tay vợt góp mặt và tranh tài từ ngày 27-10 tới 31-10. Mai Hoàng Mỹ Trang đang là đương kim vô địch nội dung nữ tại giải. Năm ngoái, cô đã giành ngôi vô địch sau khi vượt qua đàn em Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Năm nay, tay vợt nhiều kinh nghiệm này đặt mục tiêu bảo vệ vị trí số 1 đang giữ. Trước khi tham dự giải đấu này, Mỹ Trang đã vô địch đơn nữ giải bóng bàn đội mạnh quốc gia 2025.

Trong khi đó, Nguyễn Khoa Diệu Khánh cũng hướng tới mục tiêu giành ngôi vô địch nội dung nữ. Tuyển thủ cho biết hiện tại đang có tinh thần ổn định và phong độ cao để nhập cuộc tranh tài.

Năm ngoái, ngôi vô địch nam thuộc về tay vợt Nguyễn Anh Tú (Hà Nội). Năm nay, Nguyễn Anh Tú tiếp tục tham dự giải đấu tại Hải Phòng. Á quân giải năm nay là Đinh Anh Hoàng (Công an Nhân dân T&T). Hiện tại, Đinh Anh Hoàng đang là tay vợt nam số 1 Việt Nam khi đã giành HCV đơn nam tại giải vô địch quốc gia 2025.

Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam – ông Nguyễn Xuân Vũ khẳng định giải đấu có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện của các địa phương, đồng thời là cơ sở để tuyển chọn ra những gương mặt sáng giá nhất cho đội tuyển quốc gia với lực lượng vận động viên chất lượng tham gia tranh tài ở các giải đấu quốc tế lớn trong thời gian tới.

Sau khi giải khép lại, đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị SEA Games 33-2025 với 10 tay vợt chính thức gồm Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức (nam) và Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Bùi Ngọc Lan, Trần Mai Ngọc, Mai Hoàng Mỹ Trang (nữ).

MINH CHIẾN