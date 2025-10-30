2 tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh vào bán kết giải cây vợt xuất sắc quốc gia 2025

2 tay vợt hàng đầu của bóng bàn nữ TPHCM và bóng bàn Việt Nam đã thi đấu vượt qua vòng đầu để góp mặt tại bán kết giải năm nay.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh lọt vào bán kết giải cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 và triển vọng giành kết quả cao nhất. Ảnh: DUY LINH

Năm nay, Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Khoa Diệu Khánh tiếp tục lọt vào bán kết giải đấu. Chiều 30-10 tại Hải Phòng, các trận tứ kết nội dung nam và nội dung nữ đã tranh tài.

Mai Hoàng Mỹ Trang thi đấu trước gương mặt trẻ Đỗ Lê Vân Chi. Với bản lĩnh và ưu thế chuyên môn, Mai Hoàng Mỹ Trang không khó khăn giành chiến thắng trước đàn em. Với kết quả thắng trận, cô tiếp tục vào bán kết giải đấu năm nay. Năm ngoái, Mai Hoàng Mỹ Trang đã giành ngôi vô địch nội dung nữ vì thế tay vợt này tiếp tục là ứng viên giành vị trí số 1 ở giải năm nay.

Trong khi đó, Nguyễn Khoa Diệu Khánh cũng thể hiện phong độ cao tại trận tứ kết trước Trần Diệu Linh. Diệu Khánh không khó khăn giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ để góp mặt tại bán kết lần này.

Tại 2 trận tứ kết còn lại tay vợt Trần Mai Ngọc thắng Vũ Hoài Thanh còn Nguyễn Thị Nga vượt qua Hoàng Trà My.

Với nhánh đấu được xác định, các trận bán kết nội dung nữ diễn ra ngày 31-10 là cuộc đọ sức giữa Nguyễn Khoa Diệu Khánh với Nguyễn Thị Nga và Mai Hoàng Mỹ Trang với Trần Mai Ngọc. Đây là 2 trận bán kết được dự báo có chuyên môn cao bởi 4 tay vợt đều đang là những người đứng đầu bóng bàn nữ Việt Nam.

Ở nội dung nam, bất ngờ lớn tại tứ kết là đương kim vô địch Nguyễn Anh Tú gác vợt trước đàn em Lê Đình Đức. Vì thế, tay vợt của bóng bàn Hà Nội không thể bảo vệ ngôi vô địch của mình. Trong các kết quả còn lại, các tay vợt Đinh Anh Hoàng, Bùi Thế Nghĩa và Nguyễn Đức Tuân giành chiến thắng.

Như vậy, 2 cặp đấu bán kết nội dung nam được xác định là Đinh Anh Hoàng gặp Bùi Thế Nghĩa và Nguyễn Đức Tuân gặp Lê Đình Đức. Sau các trận bán kết, chung kết nội dung nam, nữ sẽ được tổ chức cùng ngày 31-10.

MINH CHIẾN