Cơ thủ Việt Nam "mở hàng" giải thế giới bằng chiến thắng

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng cùng 2 đồng đội khởi đầu ấn tượng tại vòng chung kết Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025, trong khi giải nữ quốc tế cũng diễn ra ở TPHCM ghi dấu màn trình diễn mạnh mẽ của các đại diện chủ nhà.

Tối 20-9, vòng chung kết Giải vô địch thế giới 10 bi nam - Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025 chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM). Trong ngày thi đấu đầu tiên, 3 trên 4 cơ thủ Việt Nam đã mang đến màn trình diễn đầy hứng khởi khi giành quyền đi tiếp ở nhánh thắng.

Tâm điểm là trận thắng thuyết phục 2-0 của Dương Quốc Hoàng trước Marco Spitzky (Đức). Thi đấu đầy tự tin trước sự cổ vũ của khán giả nhà, tay cơ pool số 1 Việt Nam thắng 4-2 ở set đầu tiên, rồi áp đảo hoàn toàn 4-0 ở set tiếp theo để giành vé vào vòng 2. Đối thủ tiếp theo của cơ thủ có biệt danh Hoàng "Sao" là cựu vô địch thế giới Thorsten Hohmann (Đức).

Tay cơ Dương Quốc Hoàng khởi đầu thuận lợi tại vòng chung kết Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025. ẢNH: TÂM HÀ

Hai cơ thủ khác là Phạm Phương Nam và Nguyễn Bảo Châu cũng có ngày ra quân thành công khi đều giành chiến thắng với tỷ số 2-1 lần lượt trước Casper Matikainen (Phần Lan) và Fu Huan (Hồng Kông - Trung Quốc). Chỉ tiếc Nguyễn Văn Huynh phải đón nhận thất bại sát nút 1-2 trước Wesam Hamamm, buộc anh phải xuống nhánh thua để tìm cơ hội đi tiếp.

Một gương mặt nhận nhiều chú ý khác là Nguyễn Toàn, cơ thủ gốc Việt mang quốc tịch New Zealand, đã không thể vượt qua tượng đài Shane Van Boening (Mỹ) bằng thất bại 0-2.

Cùng địa điểm, Giải nữ 9 bi quốc tế mở rộng - Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open 2025 cũng chính thức khởi tranh, để tiếp nối chuỗi sự kiện billiards quốc tế lớn nhất từng tổ chức tại Việt Nam.

Rất nhiều nữ cơ thủ Việt Nam dự Giải nữ 9 bi quốc tế mở rộng 2025. ẢNH: TÂM HÀ

Ngay ở vòng đầu tiên, các cơ thủ nữ Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét. Dương Yến Vi vượt qua đồng hương Dương Gia Linh tỷ số 2-1 đầy nghẹt thở. Nguyễn Bích Trâm đánh bại Bùi Xuân Vàng 2-0, còn Kiều Nhung thắng dễ Đoàn Thị Ngọc Lệ cũng với tỉ số 2-0. Dù vậy, một số cơ thủ chủ nhà như Nguyễn Thị Phương Uyên hay Lê Hồng Nhung đã không thể vượt qua các đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc và Mỹ.

Các ngôi sao nữ hàng đầu thế giới như Han Yu, Chezka Centeno, Liu Shasha, Kelly Fisher, Jasmin Ouschan... đều có khởi đầu thuận lợi và sẽ tiếp tục góp mặt ở vòng 1 nhánh thắng ngày 21-9. Trong khi đó, các tay cơ Việt Nam rơi vào nhánh thua sẽ phải nỗ lực tối đa nếu muốn đi tiếp.

