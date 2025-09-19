Đăng cai giải billiards thế giới là cơ hội quảng bá hình ảnh TPHCM

Các môn khác

Tối 19-9, tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM), lễ khai mạc vòng chung kết Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 - Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship đã diễn ra trong không khí trang trọng.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một giải vô địch thế giới billiards pool, đồng thời trở thành quốc gia thứ 3 trong lịch sử tổ chức sự kiện này, sau Mỹ và Philippines.

Tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, ông Lý Kim Luân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Billiards và Snooker TPHCM, ông Jorgen Sandman - Giám đốc thể thao Hiệp hội billiards pool thế giới (WPA), ông Trần Đình Thành - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Box Billiards, ông Karim Belhaj - Chủ tịch Predator cùng đông đảo các cơ thủ quốc tế và trong nước.

IMG_5899.jpeg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Nam Nhân cùng đại diện Predator. ẢNH: TÂM HÀ

Đăng cai vòng chung kết Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 là bước ngoặt lớn của billiards Việt Nam, đồng thời là cơ hội để TPHCM quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, thân thiện và hiếu khách đến bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Nam Nhân nhấn mạnh: “Tôi xin trân trọng cảm ơn WPA đã tin tưởng và lựa chọn TPHCM làm nơi đăng cai giải đấu uy tín này. Chúng tôi xin ghi nhận sự nỗ lực và cảm ơn Box Billiards, đơn vị góp phần quan trọng đưa giải đấu đến gần hơn với người hâm mộ và cộng đồng. Với các vận động viên xuất sắc, chúng tôi tin giải sẽ diễn ra sôi động, hấp dẫn và cống hiến. Đây là dịp để vận động viên, bạn bè quốc tế cảm nhận được sự thân thiện và hiếu khách của con người TPHCM. Chúc giải đấu thành công rực rỡ, chúc vận động viên thi đấu tốt và có trải nghiệm đáng nhớ tại TPHCM”.

Giải năm nay quy tụ 96 cơ thủ hàng đầu thế giới, trong đó có những ngôi sao lớn như Carlo Biado (đương kim vô địch), Fedor Gorst, Joshua Filler, Shane Van Boening, Eklent Kaci, Ko Pin Yi và Ko Ping Chung.

IMG_5897.jpeg
Đông đảo cơ thủ có mặt ở lễ khai mạc. ẢNH: TÂM HÀ

Sau vòng khởi động, Việt Nam có 4 đại diện góp mặt ở vòng chung kết gồm Dương Quốc Hoàng, Phạm Phương Nam, Nguyễn Bảo Châu và Nguyễn Văn Huynh.

Tổng giá trị giải thưởng chuỗi sự kiện billiards quốc tế tại Việt Nam đạt 425.000 USD (khoảng 11,2 tỉ đồng), riêng Giải Vô địch thế giới 10 bi nam 2025 chiếm 250.000 USD. Các cơ thủ sẽ thi đấu loại kép ở vòng đầu, chọn 32 tay cơ xuất sắc nhất vào giai đoạn loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch.

Giải đấu diễn ra từ ngày 19 đến 25-9, hứa hẹn mang đến những trận cầu đỉnh cao và góp phần đưa TPHCM trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện billiards quốc tế trong tương lai.

HỮU THÀNH

