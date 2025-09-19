Cơ thủ pool số 1 Việt Nam dừng bước trước thềm giải thế giới

Tối 18-9, cơ thủ pool số 1 Việt Nam Dương Quốc Hoàng cùng đồng đội Bùi Xuân Vàng chính thức dừng bước tại Box Billiards Mixed Doubles Open 2025 sau thất bại 0-2 trước cặp đôi Hsu Jui-An và Chou Chia Chia của Đài Loan (Trung Quốc).

Cặp cơ thủ Dương Quốc Hoàng và Bùi Xuân Vàng dừng bước tại Box Billiards Mixed Doubles Open 2025

Dù nhập cuộc đầy nỗ lực và tạo ra nhiều cơ hội trong ván đầu, cặp đôi đến từ Việt Nam vẫn không thể vượt qua bản lĩnh và độ chính xác của đối thủ.

Dương Quốc Hoàng và Bùi Xuân Vàng cũng là cặp đôi cuối cùng đại diện cho Việt Nam tại Box Billiards Mixed Doubles Open 2025, khép lại hành trình của tất cả 8 đại diện nước nhà tại giải đôi nam nữ quốc tế có tổng giá trị giải thưởng lên tới 100.000 USD này.

Thất bại của Dương Quốc Hoàng đến trước khi anh bước vào vòng chung kết Giải vô địch thế giới nội dung 10 bi nam - Predator WPA 10-Ball World Championship 2025, khởi tranh từ ngày 20-9 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM). Tay cơ có biệt danh Hoàng “Sao” cùng đồng đội Phạm Phương Nam có suất dự vòng chung kết, cũng đồng thời là hai niềm hy vọng lớn nhất của billiards Việt Nam ở sự kiện danh giá nhất của bộ môn pool nam.

Tay cơ Lường Đức Thiện lỡ tấm vé dự vòng chung kết Predator WPA 10-Ball World Championship 2025

Vòng chung kết Giải vô địch thế giới nội dung 10 bi nam quy tụ 94 cơ thủ hàng đầu toàn cầu. Trong đó, 16 suất cuối cùng sẽ được xác định qua vòng khởi động kết thúc trong ngày 19-9.

Cũng tại vòng khởi động vào tối 18-9, đáng tiếc khi cơ thủ nhận được nhiều kỳ vọng là Lường Đức Thiện đã sớm dừng bước sau thất bại 1-2 trước đồng nghiệp Kwon Hojun (Hàn Quốc). Trong khi đó, Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Văn Huynh, Hồ Sở Phát… được tận hưởng niềm vui chiến thắng và sẽ tiếp tục hành trình săn vé dự vòng chung kết của sân chơi thế giới.

Trong khi đó, tại vòng tứ kết Box Billiards Mixed Doubles Open 2025 diễn ra ngày 19-9 chứng kiến sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như vợ chồng Joshua/Pia Filler (Đức), hay cặp đôi người Nga Feder Gorst/Kristina Tkach.

HỮU THÀNH