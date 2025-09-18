Cơ thủ Việt Nam khởi động mạnh mẽ tại giải billiards thế giới 2025

51 tay cơ Việt Nam bắt đầu hành trình tại chuỗi sự kiện billiards đỉnh cao thế giới bằng loạt trận thuộc vòng khởi động Giải vô địch thế giới 10 bi nam - 2025 Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship, diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM).

Nữ cơ thủ Đinh Thị Thanh Nga tham dự Box Billiards Mixed Doubles Open 2025. ẢNH: TÂM HÀ

Đây là giải đấu danh giá nhất của bộ môn billiards pool nam, quy tụ 94 cơ thủ hàng đầu thế giới. Trong đó, 78 cơ thủ đã có vé chính thức, còn 16 suất còn lại sẽ được xác định qua vòng khởi động diễn ra từ ngày 17 đến 19-9.

Đáng chú ý, Việt Nam có hai đại diện góp mặt chính thức tại vòng chung kết là Dương Quốc Hoàng và Phạm Phương Nam, nhờ suất đặc cách từ nhà tài trợ Box Billiards. Bên cạnh đó, với 51 tay cơ khác đăng ký tham dự vòng khởi động, Việt Nam là quốc gia có số lượng VĐV tham dự nhiều nhất tại giai đoạn này.

Cơ thủ Việt Nam dự vòng khởi động Giải vô địch thế giới 10 bi nam

Sau lượt đấu đầu tiên, nhiều cơ thủ Việt Nam thi đấu ấn tượng và giành quyền đi tiếp tại nhánh thắng vòng 2 như Phan Văn Kiên, Bùi Văn Huy, Trịnh Văn Bình, Nguyễn Hoàng Phong, Đặng Hoàng Huy... Những kết quả này mở ra cơ hội để các cơ thủ nước chủ nhà chen chân vào vòng chung kết, được dịp đối đầu cùng những tay cơ hàng đầu thế giới.

Cùng thời điểm, giải đôi nam nữ Box Billiards Mixed Doubles Open 2025 cũng khởi tranh với sự góp mặt của nhiều cặp đấu hấp dẫn. Trong số 8 cặp Việt Nam, chỉ có Lường Đức Thiện và Tôn Nguyễn Huế Trân là cặp đôi duy nhất giành chiến thắng ở vòng 1, vượt qua chính đồng hương Phạm Phương Nam và Đoàn Thị Ngọc Lệ với kết quả 2-1.

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng cùng người đánh cặp Bùi Xuân Vàng. ẢNH: TÂM HÀ

Các cặp đôi còn lại, dù thi đấu đầy nỗ lực, đều phải dừng bước. Đáng chú ý, Dương Quốc Hoàng khởi động trước thềm sân chơi thế giới bằng việc đấu cặp cùng đồng nghiệp Bùi Xuân Vàng. Tiếc rằng cả hai đã để thua sát nút 1-2 trước cặp đôi quốc tế mạnh Mario He (Áo) và Chen Chia Hua (Đài Loan - Trung Quốc).

Sôi động chưa dừng lại ở đó, từ ngày 20-9, giải đấu đồng hành Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open 2025 (nội dung 9 bi nữ) sẽ chính thức khai mạc, hứa hẹn tiếp tục mang đến những màn tranh tài kịch tính giữa các tay cơ nữ xuất sắc nhất trong nước và quốc tế.

HỮU THÀNH