TPHCM trở thành điểm đến của billiards thế giới

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam đăng cai Giải vô địch billiards pool thế giới - Predator WPA Men’s 10-ball World Championship 2025, diễn ra từ ngày 17 đến 28-9 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM).

96 cơ thủ xuất sắc trên thế giới sẽ hội ngộ tại TPHCM vào tháng 9 này. ẢNH: TÂM HÀ

Sự kiện này đưa TPHCM trở thành điểm đến mới của làng billiards thế giới, sau Philippines và Mỹ vốn là hai cường quốc của bộ môn này.

Với quy mô toàn cầu, giải đấu quy tụ 96 cơ thủ hàng đầu thế giới, trong đó có nhiều tên tuổi lừng danh như đương kim vô địch Carlo Biado, Fedor Gorst, Joshua Filler, Shane Van Boening, Eklent Kaci, Ko Pin Yi, Ko Ping Chung... Việt Nam góp mặt với hai đại diện là Dương Quốc Hoàng và Phạm Phương Nam, cùng nhiều cơ thủ khác có cơ hội tham dự thông qua vòng khởi động.

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng bày tỏ niềm tự hào trong buổi ra mắt sự kiện vào sáng 16-9: “Thật tuyệt vời khi một giải đấu đẳng cấp thế giới được tổ chức ngay tại Việt Nam. Cá nhân tôi cũng như các đồng nghiệp trong làng billiards Việt Nam đều rất hào hứng, mong chờ và vui mừng trước sự kiện mang tầm cỡ quốc tế này, đặc biệt khi nó diễn ra tại một quốc gia mà môn billiards đang phát triển mạnh mẽ như Việt Nam”.

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng tự hào khi chuỗi sự kiện thế giới của billiards đã có mặt tại Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Đại diện chủ nhà kỳ vọng dấu mốc quan trọng này góp phần thúc đẩy sự phát triển sâu rộng hơn nữa cho billiards Việt Nam. Quốc Hoàng tin các cơ thủ quốc tế sẽ có những trải nghiệm thật đáng nhớ tại TPHCM, đồng thời giải đấu sẽ để lại dấu ấn đặc biệt với cộng đồng billiards thế giới.

Ngoài nội dung chính là giải vô địch thế giới 10 bi nam, TPHCM còn là nơi diễn ra hai giải đấu quốc tế song song khác là Poison Cues Saigon Women’s 9-ball Open và Box Billiards Mixed Doubles Open. Từ đó, tạo nên chuỗi sự kiện thể thao đỉnh cao có tổng giá trị giải thưởng lên tới 425.000 USD (khoảng 11,2 tỷ đồng). Riêng giải vô địch 10 bi nam có quỹ thưởng 250.000 USD, trong đó nhà vô địch nhận 70.000 USD.

Nữ cơ thủ người Áo Jasmin Ouschan hy vọng sẽ có trải nghiệm tuyệt vời tại TPHCM. ẢNH: TÂM HÀ

Giải đấu diễn ra theo hai giai đoạn, gồm vòng loại kép (double elimination) chọn ra 32 tay cơ xuất sắc nhất. Sau đó, bước vào vòng đấu loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch. Lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào tối 19-9, vòng chung kết từ ngày 20 đến 28-9.

Nữ cơ thủ người Áo Jasmin Ouschan háo hức: “Tôi vừa đến TPHCM vào ngày hôm qua và đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Trong thời gian ở đất nước của các bạn, tôi sẽ cố gắng học thật nhiều tiếng Việt. Tôi cũng nhận ra rằng con người Việt Nam rất thân thiện, hòa đồng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tôi nhớ lại thời gian trước đây, khi Ban Tổ chức từng mang sự kiện tương tự đến quê hương của tôi. Vì vậy, lần này là một dịp rất đặc biệt đối với Việt Nam”.

Ban Tổ chức chuỗi sự kiện trao đổi với truyền thông vào sáng 16-9. ẢNH: TÂM HÀ

Chuỗi sự kiện được phối hợp tổ chức bởi Box Billiards, Predator, và Liên đoàn Billiards & Snooker TPHCM. Với sự tham gia của các tay cơ đẳng cấp, sự đồng hành của các thương hiệu lớn cùng sự quan tâm mạnh mẽ từ người hâm mộ, TPHCM không chỉ trở thành “điểm hẹn” thể thao đỉnh cao mà còn khẳng định vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ billiards thế giới.

Đồng thời, đây còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh TPHCM, một thành phố năng động, hội nhập, sẵn sàng chào đón bạn bè năm châu.

Theo ông Katim Belhai, Giám đốc điều hành của đơn vị tổ chức Predator, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển billiards mạnh. Ông thích Việt Nam bởi quốc gia này luôn tràn đầy năng lượng, và điều đặc biệt là bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. "Chính nguồn năng lượng tích cực ấy tạo nên tiềm năng lớn để billiards Việt Nam vươn xa trong tương lai. Tôi tin rằng bầu không khí của giải đấu thế giới 10 bi tại Việt Nam sẽ không chỉ thể hiện tính chất thể thao đỉnh cao mà còn phản ánh văn hóa và phong cách thi đấu đặc trưng của Việt Nam. Điều đó sẽ giúp giải đấu trở thành một sân chơi thực thụ, mang đậm dấu ấn địa phương. Các cơ thủ tôi cũng rất mong được đến đây để giao lưu và trải nghiệm. Hy vọng tất cả sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời tại TPHCM”, ông Katim Belhai nhấn mạnh.

HỮU THÀNH