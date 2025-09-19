4 cơ thủ Việt Nam đoạt vé dự giải thế giới

Chiều 19-9, tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM), vòng khởi động của Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 - Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship khép lại, xác định 16 tay cơ xuất sắc góp mặt ở vòng chung kết.

Cơ thủ Nguyễn Bảo Châu đoạt vé dự vòng chung kết Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025. ẢNH: TÂM HÀ

Trong đó, Việt Nam có 4 đại diện chính thức là Dương Quốc Hoàng, Phạm Phương Nam, Nguyễn Văn Huynh và Nguyễn Bảo Châu.

Cụ thể, ở nhánh thắng, Nguyễn Văn Huynh vượt qua Hồ Sở Phát để vượt qua vòng khởi động. Trong khi đó, ở nhánh thua, Nguyễn Bảo Châu đánh bại đồng hương Nguyễn Đăng Tuyên tỷ số 2-0 (4-2, 4-2) để đi tiếp. Đây là kết quả đáng khích lệ, ghi nhận nỗ lực của các cơ thủ Việt Nam trước những đối thủ quốc tế mạnh.

Trong khi đó, hai tay cơ Dương Quốc Hoàng và Phạm Phương Nam không thi đấu vòng khởi động vì được trao suất trực tiếp dự vòng chung kết, cũng đồng thời là hai niềm hy vọng lớn nhất của billiards Việt Nam ở sự kiện danh giá nhất của bộ môn pool nam.

Tay cơ Nguyễn Văn Huynh

Tuy vậy, một số cơ thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Văn Đăng, Lương Chí Dũng hay Nguyễn Anh Tuấn lại phải dừng bước trước các cơ thủ đến từ Đức, Đài Loan (Trung Quốc)… Ngoài ra, những cái tên hàng đầu thế giới như AJ Manas (Philippines) hay Moritz Neuhausen (Đức) tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để góp mặt ở vòng chung kết.

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 20 đến 28-9 cũng tại Nhà thi đấu Quân khu 7, với tổng giải thưởng 250.000 USD (gần 7 tỉ đồng), trong đó nhà vô địch sẽ nhận 70.000 USD (hơn 1,8 tỉ đồng).

Song song, người hâm mộ còn được theo dõi giải Box Billiards Mixed Doubles (10 bi đôi nam nữ) và Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open, kéo dài từ ngày 17 đến 28-9, nâng tổng quỹ thưởng các giải lên 425.000 USD (khoảng 11,2 tỉ đồng).

Đây được xem là sự kiện billiards lớn nhất từng tổ chức tại Việt Nam, quy tụ nhiều cơ thủ hàng đầu thế giới, đồng thời mang lại cơ hội cọ xát quý giá cho các tay cơ trong nước.

HỮU THÀNH