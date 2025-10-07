Cơ thủ Dương Quốc Hoàng tranh tài tại giải Hà Nội Open Pool Championship 2025

Dương Quốc Hoàng là 1 trong những gương mặt được giới chuyên môn chú ý tại giải quốc tế Hà Nội Open Pool Championship 2025 khai cuộc vào hôm nay 7-10.

Dương Quốc Hoàng tập luyện tại Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội) trước khi thi đấu chính thức. Ảnh: HUY HOÀNG

Năm nay, giải Hà Nội Open Pool Championship 2025 (thi đấu pool 9 bi) sẽ tranh tài tại Cung thể thao điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội) từ ngày 7-10 tới 12-10. Giải nằm trong hệ thống World Nineball Tour của billiards thế giới.

Ban tổ chức cho biết, 256 cơ thủ đã có mặt tại thủ đô Hà Nội sẵn sàng bước vào thi đấu. Trong đó, 128 cơ thủ giữ thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của World Nineball Tour. Đây là năm thứ 3, thành phố Hà Nội của Việt Nam được chọn tổ chức giải đấu này.

Toàn giải có quỹ thưởng 200.000 USD (hơn 5 tỷ đồng). Sau vòng loại, đại diện của chủ nhà Việt Nam có 68 cơ thủ góp mặt. Dương Quốc Hoàng là 1 trong những tên tuổi làng pool 9 bi Việt Nam được chờ đợi giành kết quả cao nhất. Ngoài Dương Quốc Hoàng, một số cơ thủ được chú ý của billiards chủ nhà như Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Thành Kiên, Bùi Trường An, Lường Đức Thiện... Trên bảng xếp hạng thế giới của Matchroom nội dung pool 9 bi, Dương Quốc Hoàng là VĐV Việt Nam có thứ hạng cao nhất, vị trí 20.

Năm ngoái, cơ thủ Johann Chua (Philippines, hạng 4 thế giới) giành ngôi vô địch giải Hà Nội Open Pool Championship 2024. Năm nay, gương mặt này tiếp tục tham dự để tìm cơ hội bảo vệ ngôi vương. Ngoài ra, cơ thủ số 1 thế giới là Fedor Gorst (Mỹ) đã tới Hà Nội tranh tài. Một số tên tuổi khác sẽ thi đấu như Carlo Biado, Jayson Shaw, Francisco Sanchez Ruiz, Aloysius Yapp, Mickey Krause, Albert AJ Manas…

Cùng với giải đấu chính, Ban tổ chức còn tiến hành tranh tài giải Hanoi Junior Open dành cho các cơ thủ trẻ dưới 17 tuổi. Năm nay có 64 cơ thủ giành suất thi đấu và tổng thưởng là 10.000 USD.

MINH CHIẾN