Nguyễn Thành Lộc giành HCV và phá kỷ lục tại giải vô địch quốc gia hồ 25m

Nam kình ngư Nguyễn Thành Lộc của đội lặn TPHCM đã có kết quả tốt trong ngày thi đấu tại hồ ngắn 25m ở thành phố Huế.

Các VĐV đang tranh tài giải lặn quốc gia dành cho bể ngắn 25m ở thành phố Huế. Ảnh: VASA

Ngày 8-4 là ngày tranh tài thứ 2 của giải vô địch lặn quốc gia (hồ ngắn 25m) 2026, diễn ra ở thành phố Huế.

Trong ngày tranh tài, 2 gương mặt Nguyễn Thành Lộc (TPHCM) và Vũ Đặng Nhật Nam (Đồng Nai) là những người thể hiện phong độ tốt nhất. Nguyễn Thành Lộc đã về đích đầu tiên nội dung 50m vòi hơi chân vịt nam với thành tích 14”47. Kết quả của Thành Lộc đã được xác nhận là kỷ lục quốc gia mới. Kỷ lục quốc gia cũ tại nội dung là 14”75 do chính VĐV này từng lập vào năm 2017.

Cũng trong cuộc tranh tài tại giải, Vũ Đặng Nhật Nam đã vượt qua các đối thủ Nguyễn Lê Truyền Đạt, Võ Đình Phi, Lại Đức Khiêm, Phan Lê Thiên Thông để giành HCV nội dung 400m chân vịt đôi với kết quả 3’28”05. Thành tích cũng phá kỷ lục quốc gia. Kỷ lục cũ từng được Vũ Đặng Nhật Nam lập năm 2024 là 3’28”18.

Ở ngày thi đấu, giới chuyên môn còn chứng kiến các tấm HCV đáng nhớ của gương mặt trẻ Đặng Thị Tâm (Quảng Ninh) tại nội dung 50m nữ vòi hơi chân vịt. Đặng Thị Tâm mới 14 tuổi nhưng đã vượt qua các đàn chị tên tuổi như Cao Thị Duyên, Thạch Thị Thảo Sương, Nguyễn Thị Lan Vy… để về đích đầu tiên với kết quả 19”32. Chiến thắng của Đặng Thị Tâm được xem là một trong những bất ngờ lớn tại giải vô địch lặn quốc gia (hồ ngắn 25m) 2026.

Với nội dung tiếp sức 4x200m vòi hơi chân vịt nữ, đội TPHCM đã giành HCV với kết quả 5’40”38 còn đội Hà Nội giành HCV tiếp sức 4x50m vòi hơi chân vịt hỗn hợp nam nữ (1’10”01).

Tạm thời, đội TPHCM giữ vị trí số 1 với 4 HCV. Đội Đồng Nai đang có vị trí thứ 2 với 2 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ trong khi đội Hải Phòng có vị trí thứ 3 với 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Xếp sau là các đội Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Nội, Quảng Ninh.

MINH CHIẾN