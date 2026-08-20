Đội tuyển TDDC Việt Nam nhận 8 suất tranh tài tại ASIAD 20 - 2026

Đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam được trao 8 suất tham dự Á vận hội (ASIAD) 20 - 2026 tại Nhật Bản trong tháng 9 sắp tới.

Nguyễn Văn Khánh Phong là niềm hy vọng giành huy chương tại ASIAD 20 - 2026 của TDDC Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ đội tuyển TDDC Việt Nam đang tập trung cao độ tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia. “Từng VĐV được tập bài chuyên môn với kỹ thuật và độ khó cao nhất. Tất cả sẽ phụ thuộc vào phong độ thi đấu thực tế của từng người tại Nhật Bản”, đại diện bộ môn thể dục (Cục TDTT Việt Nam) trao đổi.

Đội tuyển TDDC Việt Nam chính thức được trao 8 suất (5 nam, 3 nữ) tham dự ASIAD 20. Các gương mặt nam tranh tài gồm Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Trần Đình Vương, Đỗ Nam Anh. Về nữ, đội có Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huỳnh Thiên Lý và Trần Đoàn Quỳnh Nam.

Theo công bố của Liên đoàn thể dục châu Á, tuyển thủ Huỳnh Thiên Lý và Trần Đoàn Quỳnh Nam được suất tham dự nội dung toàn năng nữ. Tuyển thủ Nguyễn Thị Quỳnh Như được trao cơ hội thi đấu nội dung nhảy chống.

8 suất góp mặt ASIAD 20 - 2026 của đội tuyển TDDC Việt Nam được xác định từ kết quả thi đấu của 2 đội tuyển TDDC nam, nữ Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026.

Lúc này, Ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành được huy chương tại ASIAD 20 - 2026. Đội vẫn chờ đợi ở khả năng trình diễn của các gương mặt Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện hoặc Nguyễn Thị Quỳnh Như có thể tạo được điểm số xuất sắc và giành huy chương.

Tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện (giữa) của tuyển TDDC Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Văn Khánh Phong từng giành HCB nội dung vòng treo nam tại ASIAD 19 - 2023 ở Trung Quốc. Sau 3 năm, nam tuyển thủ người TPHCM đã tích lũy thêm kinh nghiệm từ nhiều giải đấu quốc tế.

Trong khi đó, tuyển thủ Xuân Thiện cũng đặt mục tiêu là phải giành quyền vào chung kết bài sở trường ngựa vòng tại ASIAD 20.

Môn TDDC của ASIAD 20 - 2026 sẽ thi đấu từ ngày 21 tới 25-9. Môn TDDC có 14 bộ huy chương được tranh tài (8 nội dung nam, 6 nội dung nữ).

MINH CHIẾN