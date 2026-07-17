VĐV TDDC trẻ TPHCM có 4 HCV ngày khai cuộc giải vô địch nhóm tuổi quốc gia 2026

Hơn 80 VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) trẻ cả nước đã chính thức bước vào thi đấu giải vô địch nhóm tuổi quốc gia 2026 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

Thiện Lộc đã xuất sắc có các tấm HCV trong nhóm tuổi U7 tại giải năm nay. Ảnh: THANH TÙNG

“Giải đấu vẫn tiếp tục là cơ hội để các VĐV trẻ của TDDC cả nước được góp mặt tranh tài. Chúng ta hiểu rằng để tìm kiếm được VĐV có tố chất thì người làm chuyên môn luôn phải đi từ những bước đào tạo huấn luyện VĐV trẻ ban đầu. Do đó, chúng tôi luôn tin rằng giải đấu mang đến thêm cơ hội cho các VĐV trẻ được thể hiện hết khả năng của mình”, đại diện bộ môn TDDC (Cục TDTT Việt Nam) – ông Bùi Trung Thiện cho biết tại ngày khai mạc giải.

Năm nay, giải quy tụ hơn 80 VĐV của 5 đơn vị Hà Nội, TPHCM, Quân đội, Hải Phòng, Cần Thơ bước vào thi đấu các nội dung để hướng tới tranh kết quả cao nhất.

Ngay tại ngày khai mạc 16-7, đội TDDC trẻ TPHCM đã giành 4 HCV giá trị. Trong thi đấu toàn năng vô địch trẻ cá nhân nam, VĐV Nguyễn Trần Đại Kim của TPHCM đã xuất sắc giành vị trí số 1 với tổng 68,934 điểm để mang về tấm HCV quan trọng. Nội dung toàn năng vô địch trẻ cá nhân nam đã có 7 VĐV tranh tài năm nay.

Tiếp theo thành công cố, gương mặt triển vọng Tăng Thiện Lộc xuất sắc đạt tấm HCV toàn năng cá nhân nam nhóm tuổi U7. Thiện Lộc lần lượt vượt qua Đào Gia Bảo (Hà Nội), Dương Hoàng Quân (Cần Thơ), Nguyễn Đức Thành (Hà Nội) để có tổng 54,600 điểm và giữ vị trí số 1. Ngôi á quân thuộc về Đào Gia Bảo với 54,167 điểm. Cùng kết quả trên, ở bài thể dục tự do đơn môn nam nhóm tuổi U7, Tăng Thiện Lộc giành HCV (8,800 điểm) đồng thời cũng đạt HCV bài xà kép đơn môn nam (9,133 điểm).

Năm ngoái, TDDC TPHCM đã dẫn đầu kết quả toàn đoàn khi giành được 27 HCV, 25 HCB, 23 HCĐ qua các nội dung thi đấu. Năm nay, đội TDDC trẻ TPHCM đặt mục tiêu bảo vệ thành công vị trí số 1 của mình.

“Mỗi lứa tuổi có sự phát triển kỹ thuật khác nhau. Tuy nhiên, sau quá trình tập luyện, VĐV luôn cần được thi đấu để phát triển kỹ thuật cho mình”, đại diện Ban chuyên môn Liên đoàn thể dục Việt Nam trao đổi bên lề giải đấu.

Lúc này, TDDC Việt Nam hướng tới nhiều nhiệm vụ quốc tế quan trọng. Do vậy, lực lượng VĐV trẻ làm “chân đế” kế cận các đàn anh, đàn chị được Ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam tập trung đào tạo huấn luyện với kế hoạch dài hơi theo mỗi chu kỳ. Từ các giải đấu như giải vô địch nhóm tuổi quốc gia, nhiều gương mặt trẻ đã được lựa chọn tập huấn tại đội tuyển TDDC trẻ Việt Nam lúc này. Chương trình tranh tài giải vô địch nhóm tuổi quốc gia 2026 sẽ kéo dài tới hết ngày 22-7.

Trong ngày khai mạc, đội Hải Phòng A đã có 2 HCV (đồng đội nữ vô địch trẻ; Lương Ngọc Hà - toàn năng vô địch trẻ nữ). Chủ nhà Hà Nội có 5 HCV. Các đơn vị Cần Thơ, Quân đội cũng giành được HCV tại ngày đầu tiên.

MINH CHIẾN