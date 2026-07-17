Giành 33 HCV, đội TDDC TPHCM giữ vững hạng nhất giải vô địch trẻ, nhóm tuổi quốc gia 2026

Các gương mặt của đội thể dục dụng cụ (TDDC) TPHCM đã giành kết quả HCV áp đảo, qua đó giữ vững vị trí số 1 trên bảng tổng sắp thành tích.

VĐV đã thi đấu giành được các kết quả tốt tại giải vô địch trẻ, nhóm tuổi quốc gia 2026 ở Hà Nội. Ảnh: MINH SANG

Năm ngoái, đội TDDC trẻ TPHCM đã giành vị trí nhất toàn đoàn trong giải đấu. Năm nay, VĐV TDDC trẻ TPHCM tiếp tục bảo vệ thành công thứ hạng của mình.

Chiều tối ngày 17-7 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), những nội dung cuối của giải TDDC vô địch trẻ, nhóm tuổi quốc gia 2026 tranh tài và tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn chuyên môn.

Khép lại chương trình thi đấu, qua các nội dung thi đấu, VĐV TDDC TPHCM đã giữ vững vị trí số 1 toàn đoàn với thành tích 33 HCV, 18 HCB và 19 HCĐ.

Tại ngày cuối, nhiều gương mặt trẻ của TPHCM đạt thành tích HCV ở nhóm tuổi U9 nam. Trong đó, Trần Thiên Phước giành HCV toàn năng nam, Trần Khánh Hưng có HCV thể dục tự do và xà đơn, Huỳnh Thục Khanh giành HCV ngựa vòng, Lê Đình Nguyên có HCV xà kép và nhảy chống.

Trong khi đó với kết quả thi đấu vô địch trẻ nam, đội TDDC TPHCM có HCV ngựa vòng và xà kép của VĐV Nguyễn Trần Đại Kim, HCV vòng treo và xà đơn của Kasim Halimyang.

Tại cuộc so tài vô địch trẻ nữ, gương mặt Nguyễn Trúc Phương (TPHCM) đã giành HCV bài thể dục tự do. Cũng trong ngày thi đấu, đội TDDC TPHCM có thêm HCV trong kết quả của Tô Nhật Mai (nhảy chống nữ, U8), Trang Yến Phương (toàn năng, thể dục tự do, cầu thăng bằng, xà lệch, nhảy chống nữ, U10), Trần Thiên Phúc (toàn năng, ngựa vòng, xà kép, xà đơn, nhảy chống nam, U11), Phạm Vương Khang (toàn năng, ngựa vòng nam, U13), Lâm Đạo Vỹ (xà đơn nam, U13)…

Các gương mặt trẻ đã được thêm cơ hội tích lũy kình nghiệm từ giải đấu. Ảnh: MINH MINH

Trên bảng tổng sắp chung cuộc, xếp sau đội TPHCM là chủ nhà Hà Nội với 23 HCV, 18 HCB, 25 HCĐ. Đội Hải Phòng có 11 HCV, 3 HCB, 12 HCĐ đứng hạng ba còn Cần Thơ xếp hạng tư với 8 HCV, 18 HCB, 16 HCĐ. Đội Quân đội đứng hạng 5 (7 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ). Trong kết quả vô địch trẻ, VĐV Hà Nội giành được tấm HCV nội dung thể dục tự do, nhảy chống của Vũ Thế Thanh.

MINH CHIẾN