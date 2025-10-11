Các môn khác

Cơ thủ Việt Nam dừng bước tại giải billiards quốc tế Hanoi Open Pool Championship 2025

SGGPO

Cơ thủ cuối cùng của Việt Nam còn góp mặt tại vòng 16 người xuất sắc nhất là Đinh Chấn Kiệt đã phải dừng bước ở buổi chiều tranh tài 11-10.

Các cơ thủ đã vào vòng 16 người xuất sắc nhất giải năm nay, trong đó có Đinh Chấn Kiệt. Ảnh: XUÂN HOÀNG
Giải Hanoi Open Pool Championship 2025 đang tranh tài tại Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội). Đinh Chấn Kiệt là người có kết quả tốt nhất trong các cơ thủ chủ nhà Việt Nam. Tuy nhiên, tại vòng 16 người xuất sắc nhất diễn ra chiều 11-10, cơ thủ này chấp nhận dừng bước do thua với tỷ số 2-10 trước Jonas Souto.

Việc Đinh Chấn Kiệt thua trận cũng ghi nhận không còn cơ thủ nào của Việt Nam thi đấu tại giải Hanoi Open Pool Championship 2025. Trước đó, người được chờ đợi giành kết quả tốt nhất là Dương Quốc Hoàng đã bị loại.

Giải năm nay có bất ngờ lớn khi nhà vô địch năm 2024 là Johann Chua đã dừng bước trước đó. Trước khi diễn ra lượt đấu vòng 1/8 và tứ kết, Ban tổ chức đã tiến hành khai mạc giải. Đại diện Ban tổ chức, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội – bà Bạch Liên Hương bày tỏ: “Năm nay, chủ nhà Việt Nam đã có cơ thủ Đinh Chấn Kiệt lọt vào danh sách 16 người xuất sắc nhất mang tới niềm xúc động và tự hào sâu sắc cho người hâm mộ billiards cả nước. Dù giải đấu khởi đầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của mưa bão tuy nhiên Ban tổ chức đã linh hoạt khắc phục, sắp xếp lại lịch thi đấu, đảm bảo tiến độ và chất lượng của giải”. Ban tổ chức đã trích 100 triệu đồng từ tiền bán vé để chung tay cùng cộng đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của lũ lụt.

Toàn giải có 256 cơ thủ từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt tranh tài theo thể thức pool 9 bi. Giải nằm trong hệ thống của World Nine Ball của thế giới. Tổng thưởng lên tới 200.000 USD (hơn 5 tỷ đồng). Trong đó, có thủ vô địch sẽ nhận thưởng 40.000 USD.

MINH CHIẾN

