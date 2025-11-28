VĐV thể thao người khuyết tật được tập huấn phòng, chống doping trước ASEAN Para Games 2025

Lớp tập huấn kiến thức phòng, chống doping cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chuẩn bị tham dự ASEAN Para Games tại Thái Lan đã được tổ chức.

Lớp tập huấn kiến thức phòng, chống doping cho HLV, VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam trước ASEAN Para Games 2025. Ảnh: TRỌNG HẢI

Cán bộ Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam đã đứng lớp trao đổi các nội dung về phòng, chống doping dành cho thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại TPHCM nhằm chuẩn bị những kiến thức đảm bảo cho phòng, chống doping đối với các HLV, VĐV trước khi sang Thái Lan làm nhiệm vụ thi đấu.

Nội dung trọng tâm của lớp tập huấn xoay quanh chủ đề phòng, chống doping trong thể thao. Đây là kiến thức nền tảng và tối quan trọng, nhằm đảm bảo môi trường thi đấu công bằng và tuân thủ các quy tắc quốc tế.

Đại diện Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam cho biết, các nội dung đã được đưa ra để từng thành viên hiểu cụ thể gồm hành vi vi phạm về doping; Quy trình xin cấp Miễn trừ sử dụng thuốc vì lý do điều trị (TUE); Quy trình lấy mẫu kiểm tra doping; Các rủi ro liên quan đến việc sử dụng thực phẩm chức năng; Hướng dẫn đăng ký tài khoản ADEL và nhận chứng chỉ phòng, chống doping.

Tại lớp tập huấn, các chuyên gia đã trình bày chi tiết và minh họa cụ thể về các hành vi bị cấm và chế tài tương ứng.

Đáng chú ý, các HLV, VĐV thể thao người khuyết tật đã nắm bắt về “sổ tay doping” từ đó truy cập thông tin để trang bị kiến thức đầy đủ cho mình. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự kiến tổ chức Lễ xuất quân tham dự ASEAN Para Games 2025 vào ngày 16-12 tại TPHCM.

MINH CHIẾN