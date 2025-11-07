Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đặt chỉ tiêu giành 40-50 HCV ASEAN Para Games 2025

Cục TDTT Việt Nam đã thông báo chính thức kế hoạch chuẩn bị của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đối với ASEAN Para Games 2025.

Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự ASEAN Para Games 2025. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Thông tin được Cục TDTT Việt Nam cho biết ngày 7-11, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam hướng tới mục tiêu giành từ 40 - 50 HCV và đứng trong 4 quốc gia dẫn đầu về thành tích huy chương. Đồng thời, Bộ VH-TT-DL đặt ra yêu cầu đảm bảo tốt công tác tuyển chọn các HLV, VĐV thể thao người khuyết tật theo quy chế tuyển chọn. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, trung thực, cao thượng, chống mọi biểu hiện tiêu cực.

ASEAN Para Games 2025 diễn ra tại Thái Lan với 19 môn thể thao, 536 nội dung thi đấu là bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng đá khiếm thị 5 người, boccia, bowling, cờ vua, xe đạp, bóng đá thiểu năng 7 người goalball, judo khiếm thị, cử tạ, bắn súng, bóng chuyền ngồi, bơi, bóng bàn, bóng rổ xe lăn người, đấu kiếm xe lăn, quần vợt xe lăn (trong đó, có 4 môn sẽ tổ chức theo quy chuẩn giám sát của IPC gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, xe đạp).

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã hoàn tất số lượng thành viên chuẩn bị tham dự gồm 184 người (139 VĐV, 27 HCV, 17 cán bộ (trong đó có 4 bác sỹ).

Chúng ta góp mặt ở 11 môn thể thao gồm điền kinh (33 VĐV, 1 VĐV dẫn đường), bơi (29), cử tạ (13), cầu lông (10), bóng bàn (15), cờ vua (18), judo (4), boccia (3), bắn cung (8), quần vợt (2), đấu kiếm (4). Trong đó, các môn bắn cung, quần vợt và đấu kiếm góp mặt bằng hình thức xã hội hóa.

Theo lịch trình, Đại hội tổ chức từ ngày 15-1-2026 tới 27-1-2026 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Lễ khai mạc diễn ra ngày 20-1-2026. Các môn chính thức thi đấu từ ngày 20 tới 25-1-2026. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ làm lễ xuất quân vào ngày 16-12-2025.

MINH CHIẾN