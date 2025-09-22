Ủy ban Paralympic Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập

Các HLV, VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ngày 22-9 tại Hà Nội, Ủy ban Paralympic Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập. Đánh giá về sự hình thành, phát triển của ủy ban Paralympic Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã bày tỏ: “Không chỉ dừng lại ở các con số về huy chương hay kỷ lục, giá trị lớn lao nhất mà thể thao người khuyết tật đem lại chính là sức mạnh truyền cảm hứng. Những câu chuyện vượt khó, những hành trình khẳng định bản thân của các VĐV đã góp phần thay đổi góc nhìn của xã hội về người khuyết tật: từ chỗ thương cảm sang trân trọng, từ hoài nghi sang ngưỡng mộ. Thể thao người khuyết tật đã chứng minh rằng khuyết tật không phải là rào cản, mà có thể trở thành điểm khởi đầu của những hành trình phi thường. Đó là những bài học nhân văn, lay động trái tim, khích lệ hàng triệu con người, cả người khuyết tật và người bình thường, cùng nuôi dưỡng niềm tin, nghị lực và khát vọng sống…”.

Từ năm 1995 tới nay, thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có những thành tích trong thi đấu trên nhiều đấu trường. Trong đó, giai đoạn 1995-1997 là những bước đầu hội nhập. Tới giai đoạn 2008-2015, thể thao người khuyết tật Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng.

Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam - ông Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Từ năm 2016 tới nay, thể thao người khuyết tật đã và đang khẳng định vị thế. VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam giành 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ tại Paralympic năm 2016 ở Brazil và giành 8 HCV tại Asian Para Games. Tại Paralympic 2020 ở Nhật Bản, thể thao người khuyết tật Việt Nam giành 1 HCB còn tại Paralympic 2024 tại Pháp, chúng ta có 1 HCĐ. Từ năm 2024, Hiệp hội thể thao người khuyết tật Việt Nam đã chính thức đổi tên thành Ủy ban Paralympic Việt Nam.

Ủy ban Paralympic Việt Nam hướng tới mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển 16 môn thể thao, thu hút 40.000 VĐV người khuyết tật tham gia thường xuyên. Trong đó, lực lượng VĐV trọng điểm duy trì từ 55-60 người hàng năm.

Trong buổi lễ kỷ niệm 30 năm Ủy ban Paralympic Việt Nam, ngoài các cá nhân, tập thể được bằng khen của Bộ VH-TT-DL, các VĐV, HLV thể thao người khuyết tật đã được vinh danh gồm Lê Văn Công, Đặng Thị Linh Phượng, Võ Thanh Tùng, Cao Ngọc Hùng, Lê Tiến Đạt, Phạm Thị Hương, Trần Thị Bích Thủy, Đổng Quốc CƯờng, Đặng Văn Phúc, Bùi Quang Vũ, Lê Quang Thái.

MINH CHIẾN