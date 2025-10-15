“Cô gái vàng” bi sắt Lê Ngọc Như Ý xứng đáng được thưởng lớn

Ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết thành phố sẽ có chế độ khen thưởng xứng đáng, theo quy định về một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao TPHCM vừa được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối tháng 9 vừa qua.

Ngày 15-10, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết lãnh đạo ngành Thể dục thể thao TPHCM vừa đón nhà vô địch thế giới môn bi sắt về Việt Nam.

Theo đó, ngày 14-10, vận động viên Lê Ngọc Như Ý đã đáp chuyến bay về TPHCM trong sự chào đón của người thân và người hâm mộ. Lãnh đạo ngành Thể dục thể thao TPHCM đã chúc mừng bi thủ Lê Ngọc Như Ý về những thành tích mà Như Ý cùng đồng đội mang về cho thể thao nước nhà.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đón vận động viên Lê Ngọc Như Ý tại sân bay Tân Sơn Nhất tối 14-10

Lê Ngọc Như Ý, sinh năm 2004, ngụ tại phường Dĩ An, TPHCM. Vận động viên được tuyển chọn và đào tạo từ đội tuyển Bi sắt trẻ của tỉnh Bình Dương từ năm 2020 và đôn tuyến tuyển tháng 7 năm 2021 đến nay.

Ông Phan Văn Lam, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thi đấu Thể thao Bình Dương chúc mừng thành tích của Như Ý

Như Ý có nhiều thành tích nổi bật, đáng chú ý là thành tích Huy chương vàng đôi nữ, Huy chương đồng đơn nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc (2022), Huy chương vàng Giải vô địch bi sắt quốc gia (2024). Năm 2025, Như Ý tiếp tục mang 2 Huy chương bạc về từ Giải vô địch Petanque quốc gia.

Việt Nam tiếp tục giữ chức vô địch tại Giải vô địch thế giới nội dung bộ 3 nữ

Ấn tượng nhất là tại Giải vô địch thế giới, Như Ý cùng đồng đội đã giành Huy chương vàng tại nội dung bộ 3 nữ, đem lại vinh quang cho thể thao nước nhà.

Trước đó, ngày 12-10 tại nhà thi đấu Douaisis, thành phố Sin-le-Noble, miền Bắc nước Pháp, Giải vô địch thế giới bi sắt nữ đã khép lại với chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam. Việt Nam tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới bi sắt nữ.

Vận động viên Lê Ngọc Như Ý tại Pháp

Như Ý cho biết đã cùng các đồng đội đã tập luyện, nỗ lực hết mình với tinh thần tập trung, quyết tâm cao, đem vinh quang về cho đội tuyển Việt Nam tại giải.

Ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, chia sẻ: “Vận động viên Lê Ngọc Như Ý cùng với vận động viên Trịnh Thị Kim Thanh được cử tham dự giải Bi sắt vô địch Thế giới năm 2025. Thời gian thi đấu từ ngày 9-10 đến ngày 12-10. Cả hai đã nỗ lực hết mình với quyết tâm cao. Trong đó, Lê Ngọc Như Ý là vận động viên sinh ra và lớn lên tại Bình Dương, được ngành thể dục thể thao Bình Dương cũ phát hiện và đào tạo, hiện nay là thành viên chủ chốt của đội tuyển bi sắt Việt Nam. Thành phố sẽ có chế độ khen thưởng xứng đáng, theo Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND về Quy định về một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao TPHCM vừa được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối tháng 9 vừa qua. Đây cũng là cách để động viên tinh thần các vận động viên đã nỗ lực hết mình, đem lại vinh quang cho thể thao Việt Nam”.

TÂM TRANG