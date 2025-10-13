Thành tích ấn tượng của Lê Ngọc Như Ý tại Giải vô địch thế giới bi sắt nữ

Lê Ngọc Như Ý đến từ TPHCM được xem là một trong các cô gái vàng trong làng bi sắt Việt Nam. Nữ vận động viên này cùng đồng đội nỗ lực hết mình giành chiến thắng cho Việt Nam tại Giải vô địch thế giới bi sắt nữ diễn ra vào tối 12-10.

Lê Ngọc Như Ý hạnh phúc với cờ đỏ sao vàng của Việt Nam

Ngày 12-10 tại nhà thi đấu Douaisis (Pháp), Giải vô địch thế giới bi sắt nữ đã khép lại với chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, thành phần trong đội tuyển giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan có vận động viên Lê Ngọc Như Ý của TPHCM.

Như Ý cho biết đã cùng các đồng đội tập luyện, nỗ lực hết mình với tinh thần tập trung, quyết tâm cao, đem vinh quang về cho đội tuyển Việt Nam tại giải.

Vào ngày 27-6-2025, UBND tỉnh Bình Dương đã cử 2 vận động viên gồm: Trịnh Thị Kim Thanh và Lê Ngọc Như Ý, thành viên đội tuyển Bi sắt Bình Dương tham dự giải Petanque vô địch thế giới năm 2025. Thời gian thi đấu từ ngày 9-10 đến ngày 12-10.

Sau đó, Trịnh Thị Kim Thanh (Đội Việt Nam 1) và Lê Ngọc Như Ý (Đội Việt Nam 2). Hai đội Việt Nam 1 và Việt Nam 2 đã vượt qua những trận đầu tiên để gặp nhau tại nhánh đấu ở tứ kết. Trong trận này, đội Việt Nam 2 giành chiến thắng trước các đồng đội với kết quả 13-3. Ở bán kết, đội Việt Nam 2 vượt qua đội tuyển Bỉ với tỷ số 13-10.

Chiến thắng của Việt Nam tại Giải vô địch thế bi sắt nữ

Trong trận chung kết với đội tuyển Thái Lan, đổi tuyển Việt Nam, đương kim vô địch thế giới giữ thế áp đảo và tiếp tục giành chiến thắng với nội dung bộ 3 nữ.

Trước đó, vào năm 2023, tại Giải vô địch thế giới bi sắt nữ ở Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã có lần đầu lên ngôi vô địch thế giới nội dung bộ ba nữ sau chiến thắng 13-12 trước chủ nhà Thái Lan.

Như vậy, Việt Nam tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới bi sắt nữ.

Vận động viên Lê Ngọc Như Ý, sinh năm 2004, ngụ tại phường Dĩ An, TPHCM. Vận động viên được tuyển chọn và đào tạo từ đội tuyển Bi sắt trẻ của tỉnh Bình Dương (cũ) từ năm 2020 và đôn tuyến tuyển từ 01 tháng 7 năm 2021 đến nay. - Thành tích: Năm 2020: Giải Petanque vô địch trẻ, thiếu niên quốc gia - HCB nội dung kỹ thuật nữ lứa tuổi 11 – 16 Năm 2021: Giải vô địch Petanque quốc gia – HCB nội dung bộ 3 nữ Năm 2022: Đại hội Thể thao toàn quốc – HCV đôi nữ, HCĐ đơn nữ Năm 2023: Giải vô địch Petanque quốc gia – HCĐ nội dung bộ 3 nữ Giải vô địch đồng đội Petanque quốc gia – HCB nội dung đồng đội nữ Năm 2024: Giải vô địch Petanque quốc gia – HCV Giải vô địch đồng đội Petanque quốc gia – HCĐ Năm 2025: Giải vô địch Petanque quốc gia – 2 HCB Giải vô địch đồng đội Petanque quốc gia – 2 HCĐ Giải vô địch thế giới – HCV nội dung bộ 3 nữ (vừa đạt được, tại Pháp).

