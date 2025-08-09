Giải vô địch quốc gia 2025: Tạ Ngọc Tưởng phá kỷ lục quốc gia 400m tồn tại suốt 10 năm

Gương mặt trẻ Tạ Ngọc Tưởng đã trở thành chủ nhân kỷ lục quốc gia đầu tiên tại giải đấu năm nay với chiến thắng tại chung kết 400m nam.

Ngọc Phúc đã có kỷ lục quốc gia tại giải năm nay. Ảnh: NGỌC TƯỞNG

Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ) đã giành HCV tại chung kết 400m nam tại giải đấu năm nay khi đạt kết quả 45”59. Năm nay, chung kết cự ly 400m nam có các VĐV thi đấu gồm Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ, Ngọc Khánh, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn và Nguyễn Xuân Quang. Tuy nhiên, các gương mặt được chú ý như Đình Sơn hay Ngọc Phúc không phải là người về đích đầu tiên mà Tạ Ngọc Tưởng đã chiến thắng. Chân chạy trẻ người Phú Thọ đã phá kỷ lục quốc gia tồn tại 10 năm qua. Kỷ lục cũ là 45”99 từng được Quách Công Lịch lập năm 2015.

Chung kết 400m nữ cũng có sự bất ngờ ở giải năm nay khi Quách Thị Lan không giành được huy chương. Nhà vô địch thuộc về tuyển thủ quốc gia Hoàng Thị Minh Hạnh (Hà Nội) với kết quả 52”55. Hạng nhì là Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội) – 52”61 và hạng ba là Nguyễn Thị Ngọc (Hà Tĩnh) – 52”67.

Cự ly 400m nam, nữ là nội dung quan trọng của điền kinh Việt Nam. Do vậy, kết quả của các VĐV lần này sẽ là yếu tố chuyên môn quan trọng để ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam xây dựng lực lượng tham dự SEA Games 33-2025.

Hiện tại, Tạ Ngọc Tưởng và Hoàng Thị Minh Hạnh đều là những gương mặt quan trọng của đội tuyển điền kinh Việt Nam được tập trung chuẩn bị chuyên môn cho mục tiêu quốc tế quan trọng sắp tới.

MINH CHIẾN