Đội tuyển nữ Việt Nam sắp xác định đối thủ tại Asiad 20

Mới đây, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã chính thức công bố các nhóm hạt giống trước thềm bốc thăm cho môn bóng đá nữ tại Asiad 20.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng cũng như ghế HLV trưởng. Ảnh: VFF

Lễ bốc thăm chính thức được tổ chức vào ngày 23-7-2026 tại khách sạn Hilton Nagoya, Nhật Bản. Tham dự môn bóng đá nữ có 12 đội, danh sách các nhóm hạt giống gồm:

Nhóm 1: Nhật Bản (chủ nhà), Trung Quốc, Hàn Quốc

Nhóm 2: CHDCND Triều Tiên, Philippines, Đài Bắc Trung Hoa

Nhóm 3: Uzbekistan, Việt Nam, Bangladesh

Nhóm 4: Myanmar, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc)

Các đội tham dự sẽ được bốc thăm vào 3 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang trong giai đoạn chuyển giao ở ghế HLV trưởng khi ông Mai Đức Chung rút lui và giao lại cho ông Hoàng Văn Phúc. Asiad 20 cũng sẽ là giải đấu đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam dưới triều đại của HLV họ Hoàng.

Sẽ là thử thách lớn cho ông Hoàng Văn Phúc khi đội tuyển nữ Việt Nam có dấu hiệu chựng lại từ sau SEA Games 2025. Những gương mặt trẻ đã tạo dấu ấn trong thời gian qua như Vạn Sự, Tuyết Ngân, Minh Chuyên, Cù Thị Huỳnh Như… nhưng khoảng trống mà các đàn chị để lại vẫn còn rất lớn.

Ảnh: Aseanfootball

QUỐC CƯỜNG