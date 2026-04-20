Vòng 1 giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2026: Nhiều bất ngờ thú vị

Những người lạc quan nhất đã không nghĩ rằng vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 xảy ra nhiều bất ngờ, từ đó mang đế sự hấp dẫn cho người xem.

Đội VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin tạo đã gặp những trận thua bất ngờ tại vòng 1 vừa qua. Ảnh: VFV

Cả 8 đội bóng nữ đều có sự bất ngờ

Phải đến ngày cuối 19-4 của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tổ chức ở Đông Anh (Hà Nội), giới chuyên môn mới xác định được cụ thể 4 đội bóng nữ dẫn đầu, qua đó nhận suất góp mặt Cúp Hùng Vương 2026. Từ đó cho thấy, cuộc cạnh tranh chuyên môn là quyết liệt.

Năm nay, nội dung nữ mang đến sự hấp dẫn với nhiều bất ngờ. Đơn cử việc đội đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An để thua 3 trận (trước Thanh Hóa, Hà Nội, Hóa chất Đức Giang) hay đội Binh chủng Thông tin cũng bại trận lần lượt trước Hà Nội, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang và VTV Bình Điền Long An. Trước khi giải đấu diễn ra, ít người tin rằng, 2 đội bóng hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam lại gặp kết quả như vậy.

Đội nữ Hà Nội nổi lên là ứng cử viên vô địch khi toàn thắng 7 trận tại vòng 1. Ảnh: VFV

Trường hợp đội nữ Hà Nội cũng mang đến sự chú ý của người hâm mộ. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gần như làm mới chuyên môn cho các tay đập bóng chuyền nữ thủ đô để giành 7 trận thắng. Họ là đại diện duy nhất của bảng nữ không thua trận nào trong vòng 1 giải quốc gia năm nay. Dĩ nhiên, việc chuẩn bị kỹ chuyên môn và được tăng cường lực lượng phù hợp là chìa khóa làm nên thành công cho đội nữ Hà Nội tại Đông Anh (Hà Nội) vừa qua.

Vòng 1 cũng được chứng kiến sự thăng hoa đáng kể của đội nữ Hóa chất Đức Giang. Dù không được đánh giá cao trước khi vào giải, tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang) trở thành đội tạo nhiều bất ngờ nhất năm nay. Sự vắng mặt của tay đập chủ lực Trần Tú Linh khiến Hóa chất Đức Giang phải tìm lời giải tháo gỡ. Điểm nổi bật nhất không nằm ở những trận thắng riêng lẻ, đội bóng có sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ bước vào độ chính phong độ cùng 2 tay đập phụ công Lý Thị Luyến, Trần Thị Bích Thủy kịp trở về từ nước ngoài để ra sân thi đấu cùng ngoại binh Kuttika Kaewpin.

Hàng chắn của Hóa chất Đức Giang được tổ chức chuyên môn tốt tại vòng 1 vừa qua. Ảnh: VFV

Dễ nhận thấy, trạng thái tinh thần thi đấu của cầu thủ Hóa chất Đức Giang thay đổi nhanh, giữ quyết tâm cao trước nhiều đối thủ mạnh và tạo nên kết quả có chất lượng.

Năm nay, kết quả thi đấu của đương kim á quân quốc gia là Ninh Bình cũng là một bất ngờ. Việc thay máu lực lượng sau mùa giải 2025 khiến đội hình của HLV Thái Thanh Tùng không có được sự mạnh mẽ nhất. Chính vì vậy, họ chấp nhận thua 4 trong 7 trận đã thi đấu và lỡ cơ hội góp mặt Cúp Hùng Vương 2026. Với những đại diện còn lại là Ngân hàng Công Thương hay Thanh Hóa, Hưng Yên. Những toan tính chuyên môn đã được Ban huấn luyện thể hiện rõ ở chiến thuật thi đấu. Việc đội Hưng Yên để thua 7 trận đã sớm được xác định. Tuy nhiên, những trận thắng của Ngân hàng Công Thương trước Binh chủng Thông tin hay Thanh Hóa thắng VTV Bình Điền Long An đã mang đến thú vị chuyên môn đáng nhớ tại Đông Anh (Hà Nội).

Nội dung nam tạo ra kịch tính

8 đội bóng nam đã thể hiện chuyên môn theo cách riêng của mình ở vòng 1 vừa qua. Ngoại trừ 2 đội Biên Phòng MB và Công an TPHCM thể hiện sự vượt trội hơn các đối thủ, những đội bóng còn lại sẽ phải nỗ lực chuẩn bị chuyên môn rất nhiều khi trở lại tranh tài ở vòng 2 vào tháng 10.

Đương kim vô địch quốc gia Biên Phòng MB không thua trận nào tại vòng 1 năm nay. Ảnh: VFV

Trong các cuộc đấu của nội dung nam vừa qua, 8 đội bóng đều có ít nhất 1 trận thắng cho mình. Bất ngờ nhất là việc nhà cựu vô địch Sanest Khánh Hòa để thua 6 trận để chấp nhận đứng cuối bảng tại Đông Anh (Hà Nội). Trong khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Trường (Hà Nội) đã xuất sắc vượt qua các đối thủ cạnh tranh, trong đó có Ninh Bình, để đứng hạng 4 cùng suất góp mặt Cúp Hùng Vương 2026. Sau nhiều năm kể từ khi đội bóng Bưu Điện Hà Nội (cũ) giải thể, đây là lần đầu đội nam Hà Nội có suất góp mặt Cúp Hùng Vương.

Ở vòng 1, người hâm mộ được chứng kiến cuộc so tài hấp dẫn nhất trận thi đấu giữa Biên Phòng MB với Công an TPHCM. Kết quả chiến thắng đã nghiêng về Biên Phòng MB. Sau trận đấu, chuyên gia Italy Federico Rampazzo cũng phải khẳng định đây là trận đấu của cảm xúc mang đến những màn đấu trí chuyên môn cao và nhiều bất ngờ cho khán giả.

BOX: Vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 đã kết thúc vào ngày 19-4. Vòng 2 sẽ tổ chức nội dung nữ từ ngày 14-10 tới 25-10 tại Vĩnh Long. Nội dung nam được tổ chức từ ngày 28-10 tới 8-11 tại Trung tâm thể thao Công an TPHCM.

MINH CHIẾN