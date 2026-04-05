20 ngoại binh tham dự vòng 1 giải quốc gia 2026

Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, 20 ngoại binh tới Việt Nam thi đấu cho các đội bóng nam, nữ của giải.

Ngoại binh Rivan (Indonesia) đã đến Đông Anh (Hà Nội) chuẩn bị thi đấu. Ảnh: TCTC

Ban tổ chức giải đấu và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã nhận đăng ký lực lượng chính thức từ 8 đội nam và 8 đội nữ.

Theo đó, vòng 1 của giải năm nay có 20 ngoại binh đăng ký chính thức. Nội dung nam ghi nhận đội Công an TPHCM và Thể Công Tân Cảng cùng tăng cường 2 ngoại binh. Đội Thể Công Tân Cảng sẽ có 2 gương mặt tham dự là đối chuyền Rivan (Indonesia) và chủ công Xue Zhihong (Trung Quốc). Đội Công an TPHCM sở hữu 2 chủ công chất lượng, đều là các tay đập hàng đầu quốc tế là Martin Licek (CH Séc), Ali Haghparast (Iran).

Các ngoại binh lần lượt còn lại là Jakkrit Thanomnoi (Thái Lan, Biên Phòng MB), Batsuuri Battur (Mông Cổ, Ninh Bình), Kuon Mom (Campuchia, Hà Nội), Kittithad Nuwaddee (Thái Lan, Đà Nẵng), Garrett Muagututia (Mỹ, Sanest Khánh Hòa) và Luiz Felipe Perotto (Brazil, TPHCM).

Với nội dung nữ, đội Hưng Yên là trường hợp duy nhất không thuê ngoại binh thi đấu vòng 1 giải năm nay. 7 đội bóng còn lại đều có lực lượng ngoại binh theo sự chuẩn bị của mình. Các đội Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang và VTV Bình Điền Long An đã tăng cường 2 ngoại binh đúng theo quy định.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) đã chính thức có 2 chủ công Cuba là Lianet García Anglada và Regla Martínez Ortiz. Đội bóng áo lính Binh chủng Thông tin sở hữu 2 tay đập tới từ Trung Quốc là Che Wenhan và Sun Jie trong khi đội Hóa chất Đức Giang sẽ sử dụng 2 ngoại binh Thái Lan: Tichaya Boonlert, Kuttika Kaewpin. Cầu thủ Tichaya Boonlert là ngoại binh duy nhất thi đấu vị trí chuyền hai.

Các gương mặt ngoại binh còn lại của nữ lần lượt là Wang Yizhu (Ninh Bình), Suvi Kokkonen (Phần Lan, Ngân hàng Công Thương), Cai Xiaoqing (Trung Quốc, Thanh Hóa) và Ivana Vanjak (Đức).

Các đội được đăng ký tối đa 2 ngoại binh trong đội hình, tuy nhiên, trong mọi thời điểm chỉ 1 ngoại binh được ra sân. Vòng 1 giải đấu sẽ tranh tài từ ngày 6-4 tới 19-4.

MINH CHIẾN