Cầu thủ Hoàng Thị Kiều Trinh dự kiến không tập trung đội tuyển quốc gia dù được gọi bổ sung

Hoàng Thị Kiều Trinh vẫn cần đủ thời gian để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo đề xuất gọi bổ sung 14 cầu thủ của Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, cầu thủ Hoàng Thị Kiều Trinh có tên.

Trao đổi ngày 24-6, đại diện đội bóng cho SGGP biết: “Chúng tôi đã làm việc với bác sĩ điều trị chấn thương cho Kiều Trinh. Hiện tại theo phác đồ điều trị sau chấn thương thì cầu thủ chưa được phép tập cường độ mạnh trong vòng 3 tháng. Do vậy, đội bóng sẽ xem xét để đề xuất chưa tập trung cầu thủ Kiều Trinh lên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dù Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vừa có ý kiến để gọi VĐV trong đợt tập luyện tiếp theo”.

Hoàng Thị Kiều Trinh hiện đang tập luyện tại đơn vị chủ quản Binh chủng Thông tin. Tuy nhiên, cầu thủ vẫn được tập riêng để có lộ trình hồi phục đảm bảo sức khỏe tốt nhất. VIệc được gọi tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng là quyền lợi của VĐV, tuy nhiên, Ban huấn luyện đội Binh chủng Thông tin sẽ làm việc cùng cầu thủ để có sự thống nhất chung.

Hoàng Thị Kiều Trinh là tay đập trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhiều năm trở lại đây. Cô là tuyển thủ đảm bảo tốt vị trí đối chuyền trong đội hình của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành HCB tại SEA Games 32, 33.

Tuy nhiên trong tháng 3 năm nay khi chuẩn bị cho Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026, Kiều Trinh đã gặp chấn thương ở ngón tay. Chính vì vậy, cô đã không thi đấu tại các giải chuyên môn từ đầu năm tới nay. Tay đập này không ra sân tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, Cúp Hùng Vương 2026 và Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Chính vì vậy, Kiều Trinh đã không được tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giai đoạn thứ nhất để dự AVC Cup 2026.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã gởi văn bản xin ý kiến từng đơn vị có VĐV được tập huấn ở giai đoạn thứ 2. Dự kiến, đội tuyển sẽ bổ sung thêm 14 VĐV. Trong đề xuất với đội Binh chủng Thông tin, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã đưa ra 3 cầu thủ gọi tập trung bổ sung gồm Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Phạm Quỳnh Hương.

MINH CHIẾN