Phụ công Lê Như Anh tạm rời tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thi đấu giải trẻ câu lạc bộ 2026

Lê Như Anh sẽ là 1 trong những gương mặt được Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đồng ý thi đấu tại giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026.

Lê Như Anh sẽ vắng mặt tại giai đoạn tập luyện của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tới đây do thi đấu ở Ninh Bình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu, phụ công Lê Như Anh sẽ làm nhiệm vụ thi đấu giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026 tại Ninh Bình từ ngày 17-7 tới 28-7 cùng đội bóng chủ quản VTV Bình Điền Long An.

Hiện tại, Lê Như Anh đang tập huấn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Ban huấn luyện đội bóng chuyền trẻ VTV Bình Điền Long An đã đề xuất 3 tuyển thủ đang tập huấn ở đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ thi đấu tại Ninh Bình và được chấp thuận.

Đội nữ trẻ VTV Bình ĐIền Long An đăng ký danh sách sơ bộ dự giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026 gồm Nguyễn Lan Vy, Phạm Cao Trâm Anh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Thiên Kim, Mai Ngọc Tuyền, Huỳnh Ngọc Thư, Trương Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Thảo Sương, Lê Ngọc Tỷ, Nguyễn Từ Như Ý, Tào Khánh My, Đoàn Gia Hân, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Kiều Lê Tường Vy, Lê Như Anh, Võ Thị Thảo Nguyên, Đặng Thị Thiên Kim.

Trước khi giải đấu khởi tranh, các đội bóng sẽ rút gọn danh sách 14 cầu thủ chính thức tham dự tại cuộc họp chuyên môn với Ban tổ chức.

Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp, Lê Như Anh được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Năm ngoái, cô đã là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự và giành HCB tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Với phong độ ổn định của Như Anh, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục tin tưởng trao cơ hội để phụ công này tập huấn, tham dự giải AVC Cup 2026 ở Philippines vừa qua.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh giá Như Anh đang là một trong những gương mặt có chuyên môn tốt và sở hữu lối đánh hiện đại ở vị trí phụ công. Nếu không có gì thay đổi, Như Anh sẽ di chuyển tới Ninh Bình vào ngày 12-7 để tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026.

MINH CHIẾN