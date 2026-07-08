Cầu thủ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị các bài chiến thuật

Thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Bắc Ninh nhằm chuẩn bị cho 2 nhiệm vụ quốc tế sắp tham dự là VTV Cup 2026 và SEA V.League 2026.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang tích cực chuẩn bị chuyên môn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Quân số đông đảo nhưng phải chất lượng

“Các em phải tập trung vào từng tình huống. Không bỏ bóng, di chuyển đi, hàng sau và hàng trước bọc lót thế nào…”, đó là những chỉ đạo được HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện thường xuyên đưa ra trong buổi tập dành cho cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lúc này.

Sân tập tại Đại học TDTT Bắc Ninh của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt đầy đủ những gương mặt tốt nhất để HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tập huấn chuyên môn. Hiện tại, 25 cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã và đang tích cực tập luyện với giáo án tập trung nhất đối với các bài chiến thuật. Quân số toàn đội sẽ đủ 28 VĐV, sau khi 3 gương mặt Ánh Thảo, Thùy Linh, Bảo Ngọc về nước hội quân sau giải vô địch u18 châu Á 2026.

“Chúng tôi đang có lực lượng đông VĐV tập huấn. Tuy nhiên, việc chuẩn bị vẫn phải đảm bảo đúng giáo án chuyên môn. Ưu tiên hàng đầu của đội tuyển là cầu thủ phải đạt đúng các yêu cầu và chỉ những người giữ được chuyên môn tốt nhất sẽ có sự lựa chọn tham dự giải đấu quyết định”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao đổi.

Chọn người phù hợp cho từng giải đấu

Cầu thủ được chuẩn bị các bài chiến thuật kỹ càng. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong tháng 7 và tháng 8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào 2 nhiệm vụ quốc tế là VTV Cup 2026 trên sân nhà và SEA V.League 2026 (chặng 1 tại Việt Nam, chặng 2 tại Thái Lan).

Sự chuẩn bị chuyên môn để tìm con người phù hợp nhất theo từng đội hình thi đấu với những giải trên là trọng trách mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang thực hiện. Quân số cầu thủ đông đảo giúp HLV có được những yêu cầu về tập luyện. Dù vậy, quân số đông đi cùng việc các HLV phải làm việc cật lực nhất.

Mỗi buổi tập của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện đang kéo dài từ 3-4 giờ đồng hồ. Những giọt mồ hôi ướt đẫm có thể không làm từng cầu thủ cảm thấy mệt bởi nếu mất sự tập trung và không đạt được yêu cầu tại các bài tập, họ có thể bị nhắc nhở và không được đảm bảo vị trí thi đấu. “Đội bóng luôn tạo sự công bằng về chuyên môn. Dù nhiều người cho rằng đội bóng vẫn sẽ sử dụng những cầu thủ chủ chốt làm bộ khung thi đấu nhưng chúng tôi vẫn bổ sung, chuẩn bị lực lượng VĐV trẻ để tiếp tục kế cận”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bày tỏ thêm.

Bản thân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho biết từng nhiệm vụ quốc tế có mục tiêu cụ thể và Ban huấn luyện hiểu trách nhiệm chuyên môn, từ đó đặt niềm tin vào từng cầu thủ cũng như trao cơ hội để họ ra sân thi đấu.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ quốc tế đầu tiên năm 2026 và có hạng 3 tại AVC Cup 2026. Hai nhiệm vụ là giải VTV Cup 2026, SEA V.League 2026 cũng được xem như bước đệm để cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị trước khi dự giải vô địch châu Á 2026 và ASIAD 20.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thực hiện tập huấn toàn thời gian tại Đại học TDTT Bắc Ninh trong giai đoạn hiện tại. Với 28 cầu thủ trong danh sách tập huấn, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện có 5 thành viên gồm HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt, trợ lý Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Tạ Đức Hiếu, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Dũng và chuyên gia thể lực Karl Lim.

MINH CHIẾN