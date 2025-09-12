Thay đổi lịch tổ chức, vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 sẽ thi đấu sớm

Các đội bóng sẽ thi đấu vòng 2 giải vô địch giai 2025 sớm hơn 3 ngày so với lịch dự kiến ban đầu.

Cầu thủ sẽ được thi đấu sớm hơn so với dự kiến tại Ninh Bình vào tháng 10 tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 dự kiến khai cuộc ngày 10-10 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Ban tổ chức địa phương của giải đấu đã thảo luận và quyết định thay đổi lịch tổ chức diễn ra sớm hơn 3 ngày. Quyết định được ban hành tới 16 đội bóng (8 nam, 8 nữ) ngày 12-9 để thông báo giải sẽ tổ chức từ ngày 7-10 tới 16-10.

Sự thay đổi chỉ về thời gian tổ chức thi đấu. Các cặp đấu nam, nữ theo thứ tự tại giai đoạn thứ 2 vẫn giữ nguyên.

Giải năm nay có 8 đội nam gồm Biên Phòng MB, Sanest Khánh Hòa, Thể Công Tân Cảng, Đà Nẵng, Hà Nội, Ninh Bình, Tây Ninh và Công an TPHCM. Trong đó, đội Biên Phòng MB đang là đương kim vô địch. Tuy nhiên, đội dẫn đầu sau giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025 đang là Công an TPHCM (đã có 5 trận thắng).

8 đội nữ tham dự gồm VTV Bình Điền Long An (đương kim vô địch), Hóa chất Đức Giang lào cai, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, TPHCM, Hưng Yên, TPHCM và Thanh Hóa. Kết thúc giai đoạn thứ nhất, đội Ninh Bình đang tạm dẫn đầu với 5 trận thắng.

Các đội sẽ thi đấu 2 trận còn lại ở vòng bảng tại giai đoạn thứ 2 sau đó xác định vị trí để quyết định các suất góp mặt vòng chung kết và lượt tranh vé trụ hạng. Các đội vô địch nội dung nam, nữ sẽ nhận thưởng 500 triệu đồng/giải.

Đại diện Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình cho biết công tác chuẩn bị giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 đang được hoàn tất và nhà thi đấu sẽ đảm bảo đúng các yêu cầu quy định về chuyên môn.

MINH CHIẾN