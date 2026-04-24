Lan tỏa bản sắc Việt Võ Đạo qua Liên hoan CLB Vovinam TPHCM lần thứ I

Sáng 24-4, tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, Liên hoan các Câu lạc bộ Vovinam TPHCM lần thứ I năm 2026 chính thức khai mạc, quy tụ hơn 30 đơn vị với hàng trăm võ sư, huấn luyện viên, võ sinh tham gia, tạo nên không khí sôi nổi, đậm chất thượng võ.

Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TPHCM phối hợp cùng Trường Đại học Thủ Dầu Một và các đơn vị liên quan tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao TPHCM lần thứ I năm 2026 và hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc liên hoan Vovietnam TPHCM lần thứ I

Tham dự lễ khai mạc có Trần Văn Mỹ, Chánh Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam; Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới.

Các đơn vị, CLN, vận động viên tại chương trình khai mạc

Đại diện Ban tổ chức liên hoan có Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Trưởng ban tổ chức; ông Phan Văn Lam, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương.

Về phía Trường Đại học Thủ Dầu Một có đại diện Ban Giám hiệu nhà trường cùng đại diện HĐND TPHCM, lãnh đạo một số địa phương, đơn vị đồng hành, CLB...tham dự.

Võ sư Trần Văn Mỹ, Chánh Chưởng quản Môn phái Vovietnam Việt Võ Đạo phát biểu

Ngay từ đầu chương trình, không khí hội trường đã được khuấy động bằng màn đồng diễn võ thuật quy mô tại sân trường, thể hiện tinh thần kỷ luật, sức mạnh và tính đồng đội đặc trưng của Vovinam.

Đại diện Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Bình Dương phát biểu khai mạc liên hoan

Các tiết mục biểu diễn đến từ Viện Vovinam Toàn cầu và các CLB tiếp tục mang đến những màn trình diễn đẹp mắt, kỹ thuật cao, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Thông qua liên hoan, Trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng các hoạt động văn hóa – thể thao, góp phần đào tạo toàn diện sinh viên, đồng thời lan tỏa sâu rộng tinh thần Việt Võ Đạo trong cộng đồng.

Đại diện Ban tổ chức liên hoan tặng hoa cho đơn vị đăng cai

Ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, Trưởng Ban tổ chức liên hoan cho biết, nhằm chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao TPHCM lần thứ I, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có Liên hoan các CLB Vovinam lần thứ I.

Đại diện Viện Vovietnam Toàn cầu tặng hoa cho đơn vị tài trợ

Liên hoan là sân chơi ý nghĩa, góp phần tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các câu lạc bộ, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện Vovinam trong cộng đồng, đặc biệt là trong học đường. Qua đó, tiếp tục gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Võ Đạo trong đời sống hiện đại.

Đại diện Trường Đại học Thủ Dầu Một tặng quà lưu niệm cho đại biểu

Liên hoan năm nay quy tụ các CLB đến từ 160 phường, xã, trường học và sinh viên nhiều khoa của Trường Đại học Thủ Dầu Một, với đa dạng nội dung biểu diễn, thi đấu. Không chỉ là sân chơi thể thao, sự kiện còn góp phần giáo dục ý chí, đạo đức và lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Các tiết mục Vovietnam đồng diễn tại chương trình

Trao đổi với phóng viên, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Vovietnam Thế giới, đánh giá cao quy mô, ý nghĩa của liên hoan, đồng thời nhấn mạnh vai trò của TP.HCM trong việc phát triển phong trào Vovinam. Theo ông, việc tổ chức liên hoan không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào trong nước mà còn tạo nền tảng để Vovinam tiếp tục vươn xa trên trường quốc tế, qua đó khẳng định bản sắc văn hóa và tinh thần võ đạo Việt Nam. Ông cũng khẳng định, Việt Nam chính là cái nôi của Vovinam, nơi hình thành và nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi của môn võ mang đậm bản sắc dân tộc này.

TÂM TRANG