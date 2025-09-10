Dinh dưỡng thể thao cùng Evolve

Trong hành trình vươn đến đỉnh cao của một vận động viên (dù phong trào hay chuyên nghiệp), dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Và đó cũng là điều mà Phòng khám và Trị liệu Evolve đã và đang tập trung áp dụng cho mỗi khách hàng trên hành trình đến vinh quang.

Việc xây dựng một chế độ ăn uống khoa học trước thi đấu là yếu tố then chốt giúp VĐV đạt được thành tích tốt nhất

Trong thể thao, dinh dưỡng được xem là nền tảng cốt lõi để tối ưu hóa hiệu suất. Dù là vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp hay phong trào, việc xây dựng một chế độ ăn uống khoa học trước thi đấu là yếu tố then chốt giúp họ vươn đến thành tích tốt nhất.

Theo chuyên gia từ Evolve, những mục tiêu chính của dinh dưỡng trước thi đấu bao gồm: tối đa hóa dự trữ glycogen, đảm bảo các tuyển thủ có đủ "nhiên liệu" cho suốt cuộc đua; duy trì hydrat hóa tối ưu, điều hòa nhiệt độ cơ thể, vận chuyển chất dinh dưỡng và ngăn ngừa chuột rút; ngăn ngừa vấn đề tiêu hóa có thể làm giảm hiệu suất thi đấu.

HLV trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt được chuyên gia của Evolve tư vấn dinh dưỡng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một kế hoạch dinh dưỡng chi tiết nên bắt đầu từ 3-4 ngày trước thi đấu bằng cách tăng cường tinh bột phức hợp để nạp đầy glycogen. Ở bữa ăn cuối cùng trước thi đấu (khoảng 3-4 giờ) nên giàu tinh bột, có protein vừa phải và ít chất béo, chất xơ để dễ tiêu hóa và đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

Ông Dương Công Thuyên, chủ Phòng khám và Trị liệu Evolve cho biết: "Tại đây, chúng tôi áp dụng các chiến lược dinh dưỡng thể thao tiên tiến, đáng chú ý là phương pháp bù đắp glycogen siêu cấp để tối đa hóa nguồn năng lượng dự trữ thiết yếu cần thiết khi vận động với cường độ cao của VĐV. Phương pháp khoa học toàn diện và tích hợp này được thiết kế chính xác. Khách hàng trải nghiệm sự tự tin sâu sắc thông qua quy trình chuẩn bị tỉ mỉ của chúng tôi".

VĐV được kiểm tra các chỉ số cơ thể để đề ra chế độ dinh dưỡng hiệu quả trước thi đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Và đó cũng là những nét đặc trưng mang đến sự khác biệt của Phòng khám Evolve (toạ lạc tại tầng 15 – Tòa nhà The Heritage, số 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, TPHCM). Nơi đây chuyên sâu về các liệu pháp trị liệu bằng tay, áp dụng kỹ thuật chuyên môn từ Australia để điều trị tất cả các bệnh lý cơ, xương, khớp, đồng thời cung cấp giải pháp dinh dưỡng thể thao dựa trên bằng chứng khoa học.

Cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm, Evolve tích hợp tỉ mỉ sự chăm sóc tận tâm, chuyên nghiệp với các liệu pháp đã được chứng minh, dựa trên bằng chứng khoa học và đổi mới. Evolve áp dụng các nguyên tắc khoa học cốt lõi từ sinh lý học thể dục, tập trung vào việc phòng ngừa chấn thương cho VĐV hay người chơi thể thao thông qua đánh giá chi tiết và các can thiệp mục tiêu để đảm bảo cơ thể có sức bền mạnh mẽ.

NGUYỄN ANH