Bán kết, Tây Ban Nha - Pháp 2-0: Gieo sầu cho người Pháp, La Roja hiên ngang vào chung kết

Trên sân Dallas với sự chứng kiến của hơn 70.000 khán giả, nhà đương kim vô địch châu Âu đã trình diễn một thế trận hoàn hảo, bóp nghẹt trận đấu, biến các ngôi sao tấn công bên phía tuyển Pháp trở nên mờ nhạt và chính thức ghi tên mình vào trận chung kết World Cup lần thứ hai trong lịch sử. Các bàn thắng từ chấm phạt đền của Mikel Oyarzabal và pha dứt điểm đẳng cấp của Pedro Porro đã nhấn chìm "Les Bleus" trong một buổi tối mà hàng công đầy sao của họ đã không có chỗ đứng trên sân.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Tây Ban Nha. Ảnh: THX

Ngay từ những phút đầu, Tây Ban Nha đã thể hiện sự chủ động trong việc kiểm soát bóng. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 22 khi Lucas Digne trong một nỗ lực phá bóng đã thiếu quan sát và phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Mikel Oyarzabal không mắc một sai lầm nào để đánh bại chuyên gia bắt phạt đền Mike Maignan, mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Đây đã là bàn thắng thứ 5 của Oyarzabal tại giải đấu năm nay, xác lập kỷ lục cầu thủ Tây Ban Nha ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ World Cup.

Chịu bàn thua sớm, Pháp không thể vực dậy được tinh thần. Hàng tiền vệ của Tây Ban Nha với sự cơ động của Dani Olmo, Fabian Ruiz và Alex Baena đã bóp nghẹt với các đường chuyền liên tục, không cho các ngôi sao như Kylian Mbappe, Michael Olise hay Ousmane Dembele không gian để xử lý. Pháp gần như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào trong hiệp một, trong khi Tây Ban Nha suýt có bàn thứ hai khi pha phối hợp đẹp mắt kết thúc bằng cú dứt điểm bị Upamecano cản phá ở phút 38.

Oyazabal ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha từ chấm đá phạt đền. Ảnh: THX

Khó khăn càng chồng chất với đội tuyển Pháp khi trung vệ trụ cột William Saliba phải rời sân sớm vì chấn thương ở phút 30. Những điểm yếu ở hàng thủ của Pháp dần phô bày khi phía trên không tạo đủ sức ép lên khung thành Tây Ban Nha. Trước trận đấu, đội trưởng Rodri của Tây Ban Nha đã tự tin khẳng định: "Pháp là một trong những đội bóng mạnh nhất hiện tại, nhưng Tây Ban Nha cũng vậy. Chúng tôi có thể đánh bại họ". Và thực tế trên sân đã chứng minh lời nói của anh là hoàn toàn có cơ sở.

Pedro Porro Sáng định chiến thắng 2-0 cho Tây Ban Nha. Ảnh: THX

Bước sang hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thế trận chặt chẽ. Phút 58, một pha phối hợp đẹp mắt giữa Dani Olmo và Pedro Porro đã xé toang hàng thủ đối phương. Porro thoát xuống và dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt. Bàn thắng này không chỉ diễn ra ở thời điểm then chốt, ngay sau khi HLV Deschamp thực hiện các cuộc thay người chiến thuật hòa tìm lại thế trận, mà còn là minh chứng cho sự linh hoạt của các hậu vệ Tây Ban Nha tại giải đấu này. La Roja chơi không cần tiền đạo mũi nhọn, không cần đến sự tỏa sáng của “thần đồng” Yamal, vẫn có thể xuyết thủng hàng phòng ngự xộc xệch của Pháp bằng những cú tăng tốc bất ngờ từ tuyến sau.

Bàn thua thứ hai khiến Pháp vỡ vụn hoàn toàn. Tây Ban Nha thậm chí còn suýt ghi bàn thứ ba chỉ vài phút sau nếu pha lập công của Lamine Yamal không bị từ chối vì lỗi việt vị và cú dứt điểm của Ferran Torres không đưa bóng đi chệch cột dọc. Pháp nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là những cú dứt điểm thiếu chính xác. Ngôi sao sáng nhất Kylian Mbappé gần như bị "khóa chặt" bởi Marc Cucurella và các đồng đội, trong khi Michael Olise – người dẫn đầu danh sách kiến tạo trước đó – cũng hoàn toàn im hơi lặng tiếng trước khi bị thay ra ở phút 72. Thống kê cho thấy Pháp chỉ có vỏn vẹn 3 cú sút trúng đích với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cực thấp là 0,3.

Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 37, cân bằng kỷ lục vô tiền khoáng hậu của đội tuyển Italy. Họ cũng trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử World Cup giữ sạch lưới 6 trận trong một kỳ giải. Theo thống kê của Opta, Tây Ban Nha chỉ thua 2 trong 10 lần chạm trán gần nhất với Pháp, và đã thắng liền 3 trận gần nhất trước đối thủ này. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp La Roja loại Pháp ở một trận bán kết lớn.

Thất bại này cũng đánh dấu một kết thúc buồn cho triều đại kéo dài 14 năm của huấn luyện viên Didier Deschamps tại đội tuyển Pháp. Trong khi đó, Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội tái lập cú đúp danh hiệu Euro - World Cup mà họ từng thực hiện vào năm 2010. Đối thủ của "La Roja" trong trận chung kết vào Chủ nhật tới tại New York/New Jersey sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Argentina.

HỒ VIỆT