WORLD CUP 2026

Tuyển Pháp chấp nhận “thất bại là tất yếu”

SGGPO

HLV Didier Deschamps thừa nhận tuyển Pháp không đủ tốt để đánh bại Tây Ban Nha, trong khi Kylian Mbappe dù chỉ trích chiến thuật lỏng lẻo nhưng cũng cho rằng đội không có đủ yếu tố để vào chung kết. Tiền đạo Ryan Cherki thì tuyên bố tuyển Pháp chơi kém hơn ở mọi khía cạnh của trận đấu…

HLV Didier Deschamps và Kylian Mbappe thất vọng với màn trình diễn của tuyển Pháp.
HLV Didier Deschamps và Kylian Mbappe thất vọng với màn trình diễn của tuyển Pháp.

Đội tuyển Pháp của HLV Deschamps đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại giải đấu trên đường đến bán kết, ghi tới 16 bàn thắng trong 6 trận đấu và được so sánh với một số đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup. Giấc mơ giành chức vô địch World Cup lần thứ 3 của tuyển Pháp đã tan vỡ sau màn trình diễn áp đảo của Tây Ban Nha, khiến Deschamps - người sẽ từ chức sau giải đấu - phải vật lộn để tìm câu trả lời.

“Tất nhiên, có rất nhiều sự thất vọng”, Deschamps nói ngay sau thất bại tại sân vận động AT&T ở Arlington, Texas. “Các cầu thủ rất thất vọng vì chúng tôi đã đặt nhiều kỳ vọng, mặc dù chúng tôi cũng phải thực tế và thừa nhận rằng hôm nay chúng tôi đã chơi dưới mức cần thiết về mặt kỹ thuật trước một đội bóng kiểm soát trận đấu rất tốt. Nhưng trước hết, đó là lỗi của tất cả chúng tôi, tôi không muốn đổ lỗi cho ai cả”.

“Để có bất kỳ hy vọng nào, chúng tôi cần phải chơi với phong độ tốt nhất”, Deschamps nói thêm. “Thật không may, chúng tôi đã không làm được. Hôm nay Tây Ban Nha phòng ngự cực kỳ tốt. Họ không cho chúng tôi nhiều khoảng trống. Thêm vào đó, vì chúng tôi mắc lỗi kỹ thuật, nên rất khó để tạo ra khó khăn cho họ. Trình độ kỹ thuật của chúng tôi thấp hơn so với những trận đấu trước đó”.

Trong khi Mbappe - người chấm dứt giấc mơ trở thành cầu thủ thứ 3 liên tiếp vào chung kết World Cup của Pháp, và kết thúc giải đấu với 8 bàn thắng ngang bằng với Lionel Messi của Argentina trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng - đánh giá: “Chúng tôi đã không chơi trận đấu như mong muốn, cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật. Khi bạn không làm những gì cần làm trong một trận bán kết World Cup, bạn sẽ không thắng. Tây Ban Nha tôn trọng kế hoạch thi đấu và những gì đội bóng thường làm. Họ thích kiểm soát bóng và nhịp độ trận đấu. Kế hoạch của chúng tôi là gây áp lực cao lên họ để họ không thể thiết lập nhịp điệu của mình. Bởi vì họ giỏi hơn chúng tôi trong việc kiểm soát trận đấu. Chúng tôi đã không làm được điều đó. Chúng tôi đã quá cẩu thả về mặt kỹ thuật”.

Tiền đạo Ryan Cherki, một trong những sự thay đội người không hiệu quả, cho biết: “Họ chơi tốt hơn chúng tôi ở mọi khía cạnh của trận đấu và tôi nghĩ họ khao khát chiến thắng hơn chúng tôi. Thật buồn vì tôi vẫn tin rằng chúng tôi là một đội bóng tốt hơn họ, nhưng chiều nay Tây Ban Nha đã chơi tốt hơn chúng tôi. Trên nhiều phương diện, Pháp đã thiếu mọi thứ hôm nay. Thực sự, mọi thứ đều thiếu hôm nay”.

LINH SƠN

Từ khóa

HLV Didier Deschamps và Kylian Mbappe thất vọng với màn trình diễn của tuyển Pháp. Tuyển Pháp chấp nhận “thất bại là tất yếu”

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn