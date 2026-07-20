WORLD CUP 2026

Đội hình ra sân trận chung kết: Messi và Yamal cùng đá chính, Argentina thay 3 vị trí

SGGPO

Chỉ còn ít thời gian nữa là trận chung kết  bắt đầu. Cầu thủ 2 đội đã đến sân. Hơn 82.000 khán giả có mặt tại MetLife Stadium (New Jersey) để theo dõi trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina. Đây là lần đầu tiên một sân vận động được xây dựng cho giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL) trở thành địa điểm tổ chức trận chung kết World Cup.

Đội hình ra sân trận chung kết: Messi và Yamal cùng đá chính, Argentina thay 3 vị trí

Đội hình xuất phát Argentina

HLV Lionel Scaloni thực hiện ba sự thay đổi trong đội hình xuất phát của Argentina so với trận bán kết thắng Anh. Nahuel Molina, Giuliano Simeone và Leandro Paredes ngồi dự bị, nhường chỗ cho Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul và Nico Gonzalez.

Đội hình Argentina: Emiliano Martinez; Nicolas Tagliafico, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Gonzalo Montiel; Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Julian Alvarez, Lionel Messi.

Đội hình xuất phát Tây Ban Nha

HLV Luis de la Fuente giữ nguyên đội hình xuất phát của Tây Ban Nha so với trận thắng Pháp ở bán kết World Cup 2026.

Đội hình Tây Ban Nha: Unai Simon; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Pedro Porro; Fabian Ruiz, Rodri; Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal; Mikel Oyarzabal.

LONG KHANG

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chng kết

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