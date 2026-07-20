Đội hình ra sân trận chung kết: Messi và Yamal cùng đá chính, Argentina thay 3 vị trí

Đội hình xuất phát Argentina
HLV Lionel Scaloni thực hiện ba sự thay đổi trong đội hình xuất phát của Argentina so với trận bán kết thắng Anh. Nahuel Molina, Giuliano Simeone và Leandro Paredes ngồi dự bị, nhường chỗ cho Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul và Nico Gonzalez.
Đội hình Argentina: Emiliano Martinez; Nicolas Tagliafico, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Gonzalo Montiel; Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Julian Alvarez, Lionel Messi.
Đội hình xuất phát Tây Ban Nha
HLV Luis de la Fuente giữ nguyên đội hình xuất phát của Tây Ban Nha so với trận thắng Pháp ở bán kết World Cup 2026.
Đội hình Tây Ban Nha: Unai Simon; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Pedro Porro; Fabian Ruiz, Rodri; Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal; Mikel Oyarzabal.