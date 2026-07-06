Vozinha và các tuyển thủ Cape Verde được chào đón như người hùng khi về nước

Hơn 24 giờ sau khi dừng bước trước đương kim vô địch Argentina thuộc vòng 32 đội World Cup 2026, đội tuyển Cape Verde đã trở về quê nhà trong sự chào đón cuồng nhiệt của hàng nghìn người hâm mộ.

Người dân quốc đảo Cape Verde đổ về sân bay đón các tuyển quốc gia về nước

Thủ môn Vozinha cùng các đồng đội được tôn vinh như những người hùng khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nelson Mandela tại thủ đô Praia, chính thức khép lại hành trình lịch sử tại World Cup 2026. Đông đảo cổ động viên đã tập trung từ rất sớm quanh sân bay, khoác lên mình màu áo xanh của đội tuyển, mang theo quốc kỳ và liên tục hò reo khi máy bay hạ cánh và lần lượt các thành viên trong đoàn xuất hiện.

Bầu không khí lễ hội càng thêm đặc biệt khi lễ đón đội tuyển quốc gia diễn ra đúng vào Ngày Độc lập của Cape Verde. Sau khi rời sân bay, Vozinha cùng đồng đội tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến phố thủ đô trong tiếng vỗ tay, âm nhạc và những lời tri ân từ người dân.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Cape Verde cũng kêu gọi người hâm mộ tham gia lễ đón bằng thông điệp ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Hãy cùng chào đón những người hùng của chúng ta". Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ, biến ngày đội tuyển trở về thành một trong những sự kiện thể thao đáng nhớ nhất lịch sử quốc gia châu Phi này. Cán bộ truyền thông của Liên đoàn Bóng đá Cape Verde liên tục đăng tải những video, hình ảnh ngày về nước của đội nhà.

Đông đảo người dân Cape Verde chờ đón những người hùng về nước

Dù thất bại 2-3 trước Argentina sau 120 phút căng thẳng, Cape Verde vẫn rời World Cup trong tư thế ngẩng cao đầu. Đội bóng tân binh khiến giới chuyên môn và người hâm mộ quốc tế bất ngờ bằng lối chơi kỷ luật, tinh thần chiến đấu bền bỉ và màn trình diễn đầy quả cảm trước nhiều đối thủ lớn.

Màn trình diễn ấn tượng bậc nhất của Cape Verde chắc chắn thuộc về thủ môn kỳ cựu Vozinha. Trong trận mở màn gặp Tây Ban Nha, anh thực hiện tới 8 pha cứu thua xuất sắc, giúp đội nhà giành trận hòa 0-0 và mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Các tuyển thủ Cape Verde được giới truyền thông nước nhà săn đón

Sau màn ra quân ấn tượng, Cape Verde tiếp tục cầm hòa Uruguay với tỷ số 2-2, kết quả góp phần khiến đại diện Nam Mỹ bị loại ngay từ vòng bảng. Ở lượt đấu cuối, đội tuyển châu Phi hòa 0-0 trước Saudi Arabia, qua đó khép lại vòng bảng với 3 trận hòa và giành quyền vào vòng đấu loại ngay trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Hành trình của Cape Verde chỉ khép lại sau cuộc so tài nghẹt thở với Argentina. Dù 2 lần làm tung lưới nhà đương kim vô địch và kéo trận đấu vào hiệp phụ, Vozinha cùng các đồng đội vẫn chấp nhận thất bại sát nút 2-3. Song, những gì đội tuyển thể hiện đã vượt xa kỳ vọng, đưa thầy trò HLV Bubista trở thành một trong những câu chuyện truyền cảm hứng của làng cầu thế giới.

HỮU THÀNH