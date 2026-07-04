HLV Bubista: Chúng tôi đã thi đấu bằng lòng quả cảm và phẩm giá của người Cape Verde

HLV Bubista vô cùng tự hào về các học trò sau khi Cape Verde khép lại hành trình lịch sử tại World Cup 2026 bằng thất bại 2-3 trước đương kim vô địch Argentina ở vòng 1/8.

HLV Bubista vô cùng tự hào về các tuyển thủ Cape Verde tại World Cup 2026. ẢNH: VTV

"Tôi rất tự hào về các cầu thủ và những gì họ đã làm được. Họ đã thi đấu bằng lòng quả cảm và phẩm giá của người Cape Verde. Argentina cho thấy vì sao họ là nhà vô địch thế giới, nhưng đội bóng của chúng tôi cũng thể hiện khát khao mãnh liệt được góp mặt ở trận đấu này", HLV Bubista phát biểu ở buổi họp báo sau trận đấu tại Miami (Mỹ) rạng sáng 4-7 (giờ Việt Nam).

Theo HLV Bubista, việc Cape Verde đứng thứ 67 trên bảng xếp hạng FIFA có thể chơi sòng phẳng suốt 120 phút với nhà vô địch thế giới là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc. Ông cho rằng không nhiều đội tuyển có thể ghi 2 bàn vào lưới Argentina và kéo trận đấu vào hiệp phụ.

"Bầu không khí trong phòng thay đồ rất buồn. Các cầu thủ ôm nhau và bật khóc vì biết mình đã tiến rất gần đến một kết quả lịch sử. Nhưng đó cũng là một phần của quá trình trưởng thành. Điều này sẽ giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn trong tương lai", nhà cầm quân này tiếp lời.

HLV Bubista cũng nhấn mạnh hành trình tại World Cup đầu tiên trong lịch sử không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là cơ hội để Cape Verde giới thiệu hình ảnh đất nước đến với người hâm mộ làng túc cầu.

Ông chia sẻ: "Quan trọng hơn cả bóng đá là chúng tôi muốn cho thế giới thấy bản sắc của mình. Chúng tôi luôn muốn chơi bóng, muốn đối đầu với những đội tuyển mạnh nhất và cạnh tranh sòng phẳng. Tôi nghĩ mọi người nên cảm ơn các cầu thủ vì những gì họ đã thể hiện. Họ đã cho cả thế giới thấy đất nước nhỏ bé của chúng tôi thực sự như thế nào".

Cape Verde gây ra nhiều khó khăn cho Argentina. ẢNH: VTV

Trên sân, Cape Verde khiến Argentina trải qua 120 phút đầy vất vả. Lionel Messi mở tỷ số ở phút 29 bằng pha dứt điểm tung nóc lưới, đưa đại diện Nam Mỹ dẫn 1-0 sau hiệp 1. Tuy nhiên, Cape Verde không hề đánh mất tinh thần. Đại diện châu Phi bước vào hiệp 2 với quyết tâm lớn và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 59 của Deroy Duarte.

Một trong những điểm sáng lớn nhất của Cape Verde là thủ thành kỳ cựu Vozinha. Người gác đền 39 tuổi liên tiếp cứu thua xuất sắc khi từ chối cơ hội đối mặt của Messi ở phút 62, cản phá cú đá phạt hiểm hóc ở phút 73 và thêm một pha đá phạt nguy hiểm ở cuối thời gian thi đấu chính thức, góp phần đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Argentina tái lập thế dẫn bàn đầu hiệp phụ thứ nhất nhờ pha dứt điểm cận thành của Lisandro Martinez. Tuy nhiên, Cape Verde một lần nữa cho thấy tinh thần không bỏ cuộc khi Sidny Lopes Cabral tạo nên siêu phẩm cứa lòng đẹp mắt ở phút 103, san bằng tỷ số 2-2. Khi câu chuyện cổ tích của đại diện châu Phi tưởng như sẽ còn tiếp diễn, Messi lại tạo dấu ấn quyết định. Từ quả phạt góc ở phút 111, anh treo bóng chính xác để Cristian Romero đánh đầu khiến một cầu thủ đối phương đưa bóng về lưới nhà, ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina.

Dù dừng bước đầy tiếc nuối, Cape Verde vẫn rời World Cup 2026 trong niềm tự hào. Trong lần đầu tham dự đấu trường thế giới, thầy trò HLV Bubista đã cầm hòa Tây Ban Nha và Uruguay ở vòng bảng trước khi khiến nhà đương kim vô địch Argentina phải chật vật đến tận những phút cuối. Màn trình diễn quả cảm của Vozinha cùng đồng đội trở thành một trong những câu chuyện truyền cảm hứng tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

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HỮU THÀNH