Chủ công Miroslava Paskova dự kiến trở lại Việt Nam thi đấu giai đoạn 2

Tay đập Miroslava Paskova (Bulgaria) đã được mời tiếp tục trở lại Việt Nam thi đấu giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 ở Ninh Bình sắp tới.

Ngoại binh Bulgaria có thể trở lại Ninh Bình vào tháng 10 sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Thái Thanh Tùng của đội nữ Ninh Bình trao đổi cùng SGGP cho biết, đội bóng đã mời cầu thủ Miroslava Paskova trở lại Việt Nam tham dự giai đoạn thứ 2 vào tháng 10 sắp tới. Tuy nhiên, chủ công này chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Tại giai đoạn thứ nhất của giải, Miroslava Paskova đã thi đấu cho đội Ninh Bình để giành 5 trận thắng tuyệt đối và đứng nhất nội dung nữ.

Đội bóng này đang tập luyện với đầy đủ lực lượng tại địa phương. Mục tiêu của thầy trò HLV Thái Thanh Tùng là lọt vào trận đấu cuối cùng nội dung nữ giải năm nay được tổ chức trên sân nhà.

Miroslava Paskova hiện đang thi đấu tại Mỹ. Tay đập này có chiều cao 1m80 với khả năng bật đà tấn công là 3m05. Trong giai đoạn thứ nhất của giải năm nay, Miroslava Paskova thi đấu hiệu quả và là 1 trong những ngoại binh thể hiện phong độ tốt ở Việt Nam. Việc đội nữ Ninh Bình quyết định mời chủ công Miroslava Paskova trở lại Việt Nam cho thấy HLV Thái Thanh Tùng và ban huấn luyện muốn giữ ổn định lực lượng, không tạo ra sự xáo trộn.

Sau giải vô địch thế giới 2025 và giải vô địch U21 thế giới 2025, các tuyển thủ quốc gia gồm Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo, Vi Thị Yến Nhi đã trở lại Ninh Bình tập luyện chuyên môn. Cầu thủ Bích Tuyền cũng tập luyện cùng đội bóng. Ở giai đoạn thứ nhất, tay đập này là đội trưởng của nữ Ninh Bình.

MINH CHIẾN