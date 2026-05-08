Thể thao Việt Nam tập trung đầu tư 9 môn trọng điểm tranh HCV ASIAD

Các môn trọng điểm của thể thao thành tích cao Việt Nam giai đoan 2026-2045 đã được xác định và có Chương trình phát triển cụ thể.

Bơi là môn trọng điểm của thể thao Việt Nam và hướng tới nhiệm vụ sẽ giành HCV ở các kỳ ASIAD. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

9 môn nòng cốt

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 816/QĐ-TTg ngày 7-5-2026 phê duyệt Chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045”. 9 môn thể thao thành tích cao của Việt Nam được xác định sẽ là trọng điểm, nòng cốt được đầu tư nhằm tranh kết quả cao có HCV tại đấu trường ASIAD và có huy chương tại Olympic gồm bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate và cầu mây.

Quan điểm của Chương trình rất cụ thể đó là 9 môn được lựa chọn đảm bảo phát huy được thế mạnh của con người Việt Nam và bám sát xu thế của thể thao thế giới.

Đồng thời, mục tiêu của Chương trình là xây dựng lực lượng VĐV xuất sắc trong các môn thể thao trọng điểm, vừa có trình độ chuyên môn, thể lực tốt, vừa có bản lĩnh thi đấu, đủ năng lực cạnh tranh huy chương tại các kỳ ASIAD và Olympic. Thể thao Việt Nam xác định trước mắt phấn đấu cải thiện thành tích ngay trong giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện và các điều kiện bảo đảm (chế độ dinh dưỡng, các biện pháp hồi phục) nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và thể lực cho VĐV.

Điền kinh là 1 trong 9 môn trọng điểm của thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thực tế cho thấy trong 3 kỳ ASIAD gần nhất đã diễn ra vào năm 2014, 2018 và 2023, chúng ta đều giành được HCV. Tuy nhiên, con số chưa thể vượt quá 5 tấm HCV. Tại kỳ Đại hội thể thao châu Á gần nhất là ASIAD 19 tổ chức năm 2023, thể thao Việt Nam đã có 3 HCV ở môn cầu mây, karate, bắn súng. Trên tổng thể, 9 môn thể thao được xác định trọng điểm của thể thao Việt Nam có cơ hội phát triển trong nội dung mà VĐV Việt Nam có thế mạnh. Khi các môn nhận trọng trách giành HCV tại đấu trường ASIAD nên nhiệm vụ chuyên môn là không nhỏ.

Mục tiêu sẽ khả thi?

Chương trình phát triển môn trọng điểm của thể thao Việt Nam đã xác định 3 giai đoạn với từng nhiệm vụ thành tích cụ thể.

Nếu đầu tư hiệu quả, bắn cung đủ cơ hội tranh chấp huy chương quốc tế. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo đó, với giai đoạn đoạn 2026 – 2030, thể thao Việt Nam sẽ hướng tới thành tích: “Thi đấu đạt trong tốp 20 tại các kỳ ASIAD; trong đó phấn đấu giành 5 HCV ASIAD 2026 và 6 HCV ASIAD 2030 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Phấn đấu giành huy chương tại Olympic 2028 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Duy trì ổn định các môn thể thao trọng điểm được đầu tư, đào tạo trong giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời rà soát và bổ sung kịp thời khoảng 35-40 VĐV, nội dung thi đấu có tiềm năng thuộc các môn thể thao nhằm phát hiện và phát triển các nhân tố có khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD và Olympic”

Với giai đoạn 2031 – 2035, thể thao Việt Nam có nhiệm vụ: “Thành tích thi đấu đạt trong tốp 20 tại các kỳ ASIAD; trong đó phấn đấu giành 7 HCV ASIAD 2034 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Phấn đấu giành huy chương bạc tại Olympic 2032 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm.

Hình thành hệ thống đồng bộ, thống nhất trong rà soát, phát hiện, tuyển chọn, đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển ổn định các môn thể thao trọng điểm đã được đầu tư trong cả giai đoạn 2026 - 2035 và tiếp tục bổ sung kịp thời khoảng 75-80 VĐV, nội dung thi đấu có tiềm năng thuộc các môn thể thao khác nhằm đẩy mạnh khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD và Olympic”.

Đối với giai đoạn 2036-2045, thể thao Việt Nam có mục tiêu: “Phấn đấu thành tích thi đấu đạt trong tốp 15 tại các kỳ ASIAD, tốp 50 tại các kỳ Olympic; trong đó phấn đấu có kỳ ASIAD giành 10 HCV, có kỳ Olympic giành nhiều hơn 1 HCV.

Hoàn thiện, vận hành hiệu quả hệ thống, quy trình, cơ chế có tính khoa học và thực tiễn phục vụ phát triển các môn thể thao trọng điểm, phấn đấu khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD và Olympic thuộc tốp đầu ở khu vực; đồng thời duy trì hiệu quả cơ chế sàng lọc và bổ sung các VĐV, nội dung thi đấu có tiềm năng thuộc các môn thể thao khác nhằm đưa khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD và Olympic từng bước tiệm cận với mặt bằng châu lục ở một số môn, nội dung thi đấu”.

Võ sĩ karate Việt Nam từng giành HCV tại ASIAD 19. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Năm nay là năm khởi đầu để thể thao Việt Nam thực hiện chu kỳ đầu tư, phát triển, giành thành tích giai đoạn 2026-2030. Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ASIAD 20 tại Nhật Bản. Trước mắt, nhiệm vụ giành được 5 HCV tại kỳ Đại hội này có ý nghĩa quan trọng.

Ngày 8-5, các đội tuyển thể thao nhận nhiệm vụ giành huy chương ASIAD 20 sẽ làm việc với lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam báo cáo công tác chuẩn bị chuyên môn và xác định nhóm nội dung trọng điểm được dự báo có thể đạt kết quả cao nhất.

Quyết định số 816/QĐ-TTg ngày 7-5-2026 phê duyệt Chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045” xác định Việt Nam sẽ phấn đấu đăng cai tổ chức ASIAD năm 2038.

MINH CHIẾN