WADA công bố danh mục chất cấm đối với ASIAD 20

Danh mục chất cấm doping năm 2026 đã được WADA công bố. Ảnh: OCA

Theo thông báo từ Hội đồng Olympic châu Á (OCA), danh mục chất cấm doping trong thi đấu thể thao năm 2026 đã được WADA công bố và sẽ có sự kiểm tra nghiêm ngặt đối với VĐV khi nhiều Đại hội được tổ chức năm nay gồm Đại hội thể thao bãi biển châu Á, ASIAD 20, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 (AIMAG 2026). Điều này đồng nghĩa, danh mục chất cấm doping năm 2026 sẽ áp dụng tại các Đại hội trên.

OCA khuyến cáo các quốc gia trong châu lục phải nắm rõ các thông tin cập nhật về danh mục chất cấm doping trước khi thực hiện các công tác thuốc men y tế đối với VĐV trong quá trình tập luyện, thi đấu.

ASIAD 20 sẽ diễn ra 19-9 tới 4-10 với 460 nội dung của 42 môn thể thao (tổng 61 môn, phân môn). Theo thông lệ, trước mỗi kỳ Đại hội, các quốc gia sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm tra doping đối với VĐV sẽ góp mặt chính thức. Điều này từng được Đoàn thể thao Việt Nam thực hiện trước khi tham dự Đại hội thể thao châu Á gần nhất là kỳ ASIAD 19 tại Trung Quốc năm 2023. Các mẫu kiểm tra VĐV của Việt Nam khi đó đều có kết quả âm tính trong danh mục các chất cấm đã được WADA quy định.

Tháng 12 năm ngoái, WADA chính thức công bố Bộ quy tắc phòng, chống doping thế giới năm 2027 sẽ thực thi từ ngày 1-1-2027. Bộ quy tắc gồm nhiều nội dung được tham vấn từ hơn 600 VĐV và các nhà chuyên môn của hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trong hơn 70 môn thể thao.

WADA dự kiến sẽ tổ chức 4 Hội thảo khu vực trong năm nay lần lượt tại Azerbaijan (ngày 18 tới 19-3), Ai Cập (ngày 28 tới 29-4), Trung Quốc (ngày 2 tới 3-6) và Peru (ngày 1 tới 2-7) để giải quyết các nhu cầu và thách thức riêng biệt của các bên liên quan ở các khu vực khác nhau trong quá trình chuẩn bị cho việc thực hiện Bộ quy tắc phòng, chống doping năm 2027.

MINH CHIẾN