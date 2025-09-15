Các môn khác

Lực sĩ thể thao người khuyết tật Lê Văn Công được Đại sứ quán Pháp tặng huy chương thanh niên

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam quyết định phong tặng Lê Văn Công Huy chương vàng Thanh niên, Thể thao và Dấn thân hiệp hội.

Lực sĩ thể thao người khuyết tật Lê Văn Công, Ảnh: PARALYMPIC
Dự kiến, buổi lễ trao tặng cho lực sĩ Lê Văn Công diễn ra ngày 22-11 tại TPHCM. Trước đó vào đầu tháng 9, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã thông báo tới Lê Văn Công về việc được phong tặng Huy chương vàng Thanh niên, Thể thao và Dấn thân hiệp hội.

Trong đó, thông báo có đoạn: “Hành trình sự nghiệp lẫy lừng của anh với tư cách một VĐV Paralympic là hiện thân của lòng quyết tâm, sự xuất sắc trong thể thao và ý chí vượt qua khó khăn. Bằng sự cống hiến và những thành tích của mình, anh đã trở thành mẫu truyền cảm hứng cho thanh niên Việt Nam, nhờ những giá trị về lòng dũng cảm và sự kiên trì mà anh thể hiện”.

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam vừa qua, đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã thông báo về chương trình phong tặng huy chương cho lực sĩ Lê Văn Công.

Lê Văn Công là lực sĩ thể thao người khuyết tật xuất sắc của TPHCM. Năm 2024, Lê Văn Công được bầu chọn là người dẫn đầu danh sách VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc. Lực sĩ này đã giành HCĐ hạng cân 49kg tại Paralympic ở Pháp năm 2024. Đây là tấm huy chương duy nhất Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có tại Đại hội này. Trong sự nghiệp, Lê Văn Công từng giành HCV tại Paralympic năm 2016 và HCB tại Paralympic năm 2020.

