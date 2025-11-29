Giải Billiards carom 3 băng Team League VN 2025 (VBTL) chính thức được công bố khởi động mùa giải đầu tiên, sẽ diễn ra vào ngày 25 đến 31 -12 tới tại TPHCM.

Tay cơ số một Việt Nam Trần Quyết Chiến đã xác nhận tham dự giải Giải Billiards carom 3 băng Team League VN 2025. Ảnh: Quỳnh Mai

Tại buổi công bố giải, Ban tổ chức cho biết điểm khác biệt lớn nhất và cũng là yếu tố tạo nên sự kịch tính cho VBTL là thể thức Team League độc đáo. Giải đấu quy tụ 8 đội tuyển vòng tròn tính điểm nhưng mỗi trận đấu sẽ là một cuộc chiến tổng lực.

Giải Billiards carom 3 băng Team League 2025, được định vị là sân chơi mang tiêu chuẩn chuyên nghiệp, gần gũi và gắn kết cộng đồng billiards carom với mục tiêu hiện đại hóa và phát triển văn hóa billiards tại Việt Nam.

Giải thưởng của giải đấu hấp dẫn, với tổng giá trị lên đến hơn 300 triệu đồng. Đội vô địch sẽ nhận 120 triệu đồng, các đội xếp thứ hai và ba lần lượt nhận 60 và 30 triệu đồng.

Ra mắt Giải Billiards carom 3 băng đồng đội Team League VN 2025 và tổ trọng tài điều hành giải.

Giải hứa hẹn hấp dẫn và đáng chờ đợi khi có sự góp mặt của những cơ thủ hàng đầu thế giới là đội trưởng của các đội như: Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự, Chiêm Hồng Thái…

Mỗi trận đấu giữa hai đội sẽ được phân định thông qua 7 ván đấu nhỏ, mỗi ván đại diện cho các thể thức Carom khác nhau. Đội nào giành chiến thắng đa số (4/7) sẽ thắng toàn trận.

Tay cơ Bao Phương Vinh trong ngày ra mắt Giải Billiards carom 3 băng đồng đội Team League VN 2025.

Trưởng Ban tổ chức VBTL 2025 - Ngô Văn Đức chia sẻ: “VBTL không chỉ là một giải đấu, đó là một nền tảng văn hóa. Chúng tôi tin rằng, thông qua thể thức đấu đội và sự kết nối giữa các ngôi sao với cộng đồng, chúng tôi sẽ tạo ra một sân chơi công bằng, chuyên nghiệp và vui vẻ, giúp Billiards Việt Nam khẳng định vị thế hiện đại và thân thiện hơn”.

Giải đấu sẽ được livestream trực tiếp trên fanpage chính thức của VBTL và dự kiến trên các kênh truyền hình lớn như VTVGo, SCTV Thể thao, đảm bảo độ phủ sóng rộng khắp cả nước.