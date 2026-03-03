Đội VTV Bình Điền Long An đến gần tới ký hợp đồng với tay đập người Cuba

Đội đương kim vô địch quốc gia mới đạt được thỏa thuận sơ bộ cùng tay đập người Cuba Lianet García Anglada để chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Tay đập Cuba Lianet García Anglada đang tiến gần đến thỏa thuận với đội VTV Bình Điền Long An. Ảnh: DP

Trao đổi ngày 3-3, đại diện Công ty TNHH một thành viên Thể thao Bình Điền - Long An (đơn vị quản lý đội VTV Bình Điền Long An) đã cho SGGP biết: “Hiện tại, đội bóng tiến đến thỏa thuận cuối cùng với cầu thủ Lianet García Anglada. Sau khi thỏa thuận hoàn tất, việc ký hợp đồng thi đấu mới cụ thể. Vào lúc này, cầu thủ Lianet García Anglada là ngoại binh duy nhất mà đội bóng dự kiến sẽ đăng ký tham dự vòng 1 giải đấu năm nay”.

Cũng trong trao đổi, Lianet García Anglada đang thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tay đập này sẽ chờ kết quả thi đấu của đội bóng chủ quản trong giải đang góp mặt. Chậm nhất, Lianet García Anglada sẽ sang Việt Nam vào cuối tháng 3. Trong trường hợp tay đập sớm kết thúc thi đấu, theo thứ hạng tại giải đấu, Lianet García Anglada sẽ sang Việt Nam sớm và cô hoàn toàn đủ thời gian góp mặt Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Giải đấu trên khai cuộc vào ngày 18-3.

Lianet García Anglada là gương mặt quen thuộc tại giải vô địch quốc gia của bóng chuyền Việt Nam. Tay đập từng thi đấu cho đội bóng chuyền nữ TPHCM. Tuy nhiên, cô không thể giúp đội bóng trụ hạng thành công.

Năm ngoái, Lianet García Anglada từng được đội VTV Bình Điền thuê để tăng cường lực lượng thi đấu Cúp Hùng Vương 2025.

Lianet García Anglada là cầu thủ đã khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ Cuba. Tay đập sở hữu chiều cao 1m88, thi đấu sở trường vị trí đối chuyền. Năm nay, đội VTV Bình Điền Long An tham dự giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 với vị thế là đương kim vô địch nữ. Đội bóng vừa thi đấu không thành công tại vòng loại AVC Champions League 2026 ở Thái Lan nên rất tập trung chuẩn bị cho vòng 1 giải quốc gia sẽ tranh tài tại Đông Anh (Hà Nội). Đội bóng đã đăng ký 11 cầu thủ tham dự vòng loại AVC Champions League 2026 tại Thái Lan gồm: Võ Thị Kim Thoa, Trần Nguyễn Quí Uyên (chuyền 2), Nguyễn Lan Vy, Nguyễn Thị Hương Ngò (chủ công), Nguyễn Thị Trà My, Đặng Thị Kim Thanh, Phạm Cao Trâm Anh (đối chuyền), Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Như Anh, Lữ Thị Phương (phụ công) và Võ Thị Thảo Nguyên (libero). Hiện tại, đội bóng đang tập huấn tại Hà Nội.

Trước khi tiến tới với tay đập Lianet García Anglada, đội VTV Bình Điền Long An đã làm việc với ngoại binh Roni Jones-Perry (Mỹ) để mời sang thi đấu vào tháng 4-2026. Tuy nhiên, tay đập này không thể tới Việt Nam thời điểm trên.

MINH CHIẾN