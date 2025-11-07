Vượt khó thăng hạng, bóng chuyền nam TPHCM nhận 'mưa' tiền thưởng

UBND TPHCM khen tặng đội bóng chuyền Nam vô địch giải hạng A Quốc gia 2025. Ảnh: Quỳnh Mai

Tại Lễ mừng công, UBND TPHCM đã thưởng cho đội bóng 200 triệu đồng, trong khi Sở Văn hóa và Thể thao cũng thưởng 100 triệu đồng và nhiều mạnh thường quân khen thưởng tại chỗ cho thành tích của bóng chuyền Nam TPHCM.

Chia sẻ về chiến lược sắp tới, ông Hà Vũ Sơn, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền TPHCM, cho biết ban huấn luyện đã bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị: "Chúng tôi đang gấp rút định hướng về việc tuyển chọn và bổ sung lực lượng cho mùa giải 2026. Lúc này, đội rất cần một đơn vị đồng hành đủ tiềm lực để có thể chiêu mộ ngoại binh nhằm tăng cường sức mạnh. Về mục tiêu, chúng tôi vẫn giữ tinh thần thoải mái, không đặt nặng thành tích để VĐV trẻ có cơ hội thể hiện tối đa khả năng”.

Đội bóng chuyền nam TP Hồ Chí Minh đã thi đấu tốt để giành quyền thăng hạng.

Chức vô địch hạng A 2025 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của tập thể trẻ và là lời khẳng định rằng bóng chuyền TPHCM vẫn có nền tảng chuyên môn vững chắc cùng tiềm năng phát triển lâu dài. Tuy nhiên, để trụ vững tại Giải VĐQG 2026 – sân chơi khắc nghiệt và đòi hỏi sự đầu tư dài hơi và mạnh của các nhà tài trợ.

Tại buổi lễ mừng công, nhiều mạnh thường quân thưởng nóng cho đội bóng chuyền Nam TPHCM.

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - phát biểu tại buổi lễ mừng công: "UBND TPHCM và Sở Văn hóa và Thể thao rất quan tâm đến việc phát triển bóng chuyền của thành phố, nâng tầm đội bóng ở trong nước và cung cấp VĐV cho đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Chức vô địch này hoàn toàn vượt ngoài mong đợi từ một tập thể rất trẻ và được đào tạo bài bản. Đây là thành quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, các VĐV trẻ không được ngủ quên trên chiến thắng! Hy vọng trong năm 2026, đội sẽ nhận được sự đóng góp từ các nhà tài trợ để tiếp tục bổ sung nhân tố cần thiết và phát triển bền vững. Mục tiêu là cống hiến hết khả năng, thể hiện phẩm chất tốt nhất của VĐV TPHCM."

DŨNG PHƯƠNG