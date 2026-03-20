Movsar Evloev thừa nhận từng bị Lerone Murphy hạ KO với cú đấm vào gan

Trận đấu chính của sự kiện “UFC Fight Night: Evloev vs. Murphy” (còn được gọi là: UFC London”), giữa võ sĩ Nga Movsar Evloev - và võ sĩ chủ nhà Lerone Murphy tại Bát giác đài trong Nhà thi đấu O2 Arena, để tranh suất thách đấu đai vô địch hạng lông, là tiếp nối của ân oán lâu đời...

Cả “Kiện tướng vật Hy-La” Evloev lẫn “Người băng” Murphy đều đang bất bại sau 7 năm thi đấu tại UFC, chuỗi thắng những chiến ấn tượng đã đưa họ vào cuộc đua tranh suất thách đấu đai vô địch hạng lông của Bát giác đài tổ chức UFC.

Cả 2 đều có những lý do chính đáng để trở thành Kẻ khiêu chiến với lại Đương kim vô địch hạng lông Alexander Volkanovski, nhưng mà chỉ 1 người mới có thể rời khỏi Nhà thi đấu O2 (London, Anh) và giữ được thành tích “bất bại”.

Nhưng “ân oán” giữa họ lại có nguồn gốc sâu xa lâu đời hơn nữa. Hồi tháng 11 năm ngoái, Murphy đăng một bức ảnh bí ẩn về một võ sĩ trông chắc chắn rất là giống Evloev nằm gục trên sàn đài cùng với dòng chú thích: “Anh ta không hề bất bại nhé”.

Bài đăng gây tiếng vang lớn trên Mạng xã hội trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vốn đã bị xóa đi sau đó, nhưng UFC đã dành thời gian để đưa nó trở lại và trình bày bằng chứng cho “ân oán” giữa 2 ứng cử viên hạng lông này.

Trong khi Murphy tỏ ra ngượng ngùng trước bài đăng của chính mình, Evloev không hề bận tâm và thừa nhận rằng anh thực sự đã bị hạ KO bởi một cú đấm vào gan, khi mà cả 2 đấu tập cách đây 8 năm. Giờ đây, anh đang mong chờ cơ hội trả thù Murphy cho cú đánh đau đớn gần 1 thập kỷ trước.

“Thành thật mà nói, tôi không hề biết cho đến khi anh ta đăng ảnh chụp màn hình đó!”, Evloev đã giải thích, “Tôi thậm chí không biết đó là anh ta. Đó là hồi 8 năm trước trong một buổi đấu tập khi tôi đang luyện võ ở Thái Lan”.

“Một người - hóa ra là Lerone Murphy, chớp lấy cơ hội tung một cú đấm vào gan tôi. Những tình huống như vậy vẫn xảy ra. Tôi thậm chí còn vui vì anh ta đã đăng nó lên vì tôi không biết đó là anh ta, nhưng giờ tôi biết phải giải quyết chuyện này với ai rồi”.

Việc đăng lại những đoạn video đấu tập cũ có vẻ là hơi ác ý, nhưng cả Murphy lẫn Evloev đều cần một cú hích - nếu muốn cuối cùng có cơ hội tranh đai vô địch UFC. Liệu Evloev có cơ hội báo thù và biến mình trở thành Kẻ khiêu chiến Alexander “Đại đế”?

Evloev đến từ một gia đình có truyền thống về vật cổ điển (vật Hy-La). Anh đã được phong Đại kiện tướng môn vật này và là em họ của đô vật nổi tiếng Musa Evloev (từng giành HCV Thế vận hội 2020 tại Tokyo ở hạng cân 97 kg, và 2 lần vô địch thế giới).

Dấn thân vào làng MMA chuyên nghiệp từ năm 2014, và kinh qua nhiều tổ chức nhỏ kiểu như là M-1 (với các hệ Challenge và Global), Evloev gia nhập Bát giác đài UFC từ 2019 nhưng liên tục gặp các xui xẻo và khó khăn.

Evloev phải đối mặt với những thử thách trong suốt hành trình UFC với những chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài và cả bỏ lỡ những trận quan trọng lẽ ra sẽ củng cố thêm vị thế ở hạng cân 145 pound.

Mới đây nhất, khi bay sang Anh quốc, anh lại một lần nữa phải tự hỏi về vận may của mình khi gặp những yếu tố ngoài tầm kiểm soát đe dọa ngăn cản anh bước vào Bát giác đài vào tối thứ Bảy tại Nhà thi đấu O2 (giờ địa phương).

“Vấn đề lớn nhất là về visa; lẽ ra tôi đã phải đến đây từ 1 tuần trước, thôi kệ đi; cuối cùng tôi cũng đã đến nơi!”, anh nói với McKenzie Pavicach của UFC.com, khi đã đến được thành phố London sau chuyến đi phức tạp đến Anh, “Tôi vẫn không thể tin là mình sẽ thi đấu thứ Bảy”.

“Đây là tình huống khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi”, võ sĩ có thành tích 19-0 tiếp tục nói, “Tháng Ramadan - vừa ăn kiêng vừa nhịn ăn - và ngoài ra, tôi còn rất nhiều việc phải làm, đi đến Đại sứ quán hoặc trung tâm xin visa, từ nơi này đến nơi khác, tập luyện chăm chỉ, giảm cân. Thật khó khăn, nhưng tôi có thể vượt qua được”.

Đ.Hg.